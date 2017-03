Người giữ hồn chợ

S100 ngôi chợ Dựa vào bộ sưu tập hình ảnh chợ của ông Hồ Đại Phước cùng số liệu thực tế riêng, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam sắp hoàn thành hai quyển sách bỏ túi cho du khách: S100 ngôi chợ độc đáo ở Việt Nam và S100 ngôi chợ nổi tiếng ở Việt Nam. Địa danh, tên gọi của từng vùng đất thể hiện rất rõ ngay ở bảng tên chợ. Chợ từng vùng Bắc, Trung, Nam đều có đặc trưng riêng; ngay bảng tên chợ, chữ in của từng bảng tên chợ cũng mỗi nơi mỗi khác. Chính việc để ý từ cái bảng tên chợ mà ông Hồ Đại Phước đã phát hiện ra bảng tên một số chợ dọc quốc lộ các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định đều giống hệt nhau bởi cùng do một nhãn hàng sữa tài trợ! Ông Hồ Đại Phước cẩn thận lưu giữ từng tấm ảnh chụp chợ với phần tư liệu thời gian, nơi chốn cụ thể. Ảnh: NAM THANH “Tôi hơi tiếc bởi trên những bảng tên chợ này chỉ thấy rõ tên hãng sữa. Dọc ba tỉnh đó, bảng tên chợ nào cũng y nhau, nó giống bảng hiệu quầy tạp hóa hơn là bảng tên chợ. Do đó, yếu tố văn hóa cũng không còn…” - ông bày tỏ sự nuối tiếc.