Người kéo violin ở Sơn Đoòng tung sản phẩm mới

Trước đó, tháng 12- 2016, live concert Hừng Đông của nghệ sĩ violin Hoàng Rob đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.



DVD live concert Hừng Đông truyền tải lại toàn bộ tinh thần nghệ thuật của concert âm nhạc này, bao gồm 17 tác phẩm được trình diễn live hoàn toàn cùng với ban nhạc và dàn nhạc giao hưởng lên đến hơn 30 người trên sân khấu của Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngoài tiếng đàn vĩ cầm là “nhân vật”chính, concert Hừng Đông còn có sự đối thoại đặc biệt với các khách mời, với những tác phẩm mang nhiều màu sắc và thông điệp nghệ thuật riêng biệt ở nhiều dòng nhạc khác nhau: World music, Pop, EDM,…

Điểm đặc biệt ở DVD Live Concert Hừng Đông chính là ngoài chiếc đĩa tròn vật lý cổ điển còn có thêm phiên bản USB. Đây được xem như DVD định dạng USB đầu tiên tại Việt Nam và là một nỗ lực của Hoàng Rob trong việc đưa đứa con tinh thần của mình tiếp cận với đông đảo khán giả hơn nữa.



Hoàng Rob chia sẻ tại buổi họp báo.

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob cho biết, anh quan sát bạn bè xung quanh mình và thấy rằng xu hướng thưởng thức âm nhạc trên thiết bị thông minh trong thời đại công nghệ hiện nay là không thể đảo ngược. “Âm nhạc violin vốn bị mang tiếng là “bác học”, khó thưởng thức với đa số khán giả phổ thông. Vậy thì làm sao có thể mang đứa con tinh thần của mình đến được mọi người nếu như chỉ có chiếc đĩa tròn vật lí truyền thống? Câu trả lời chỉ có thể là chiếc ổ cứng USB”, Hoàng Rob tự tin chia sẻ.



Sau khi ra mắt DVD live concert Hừng Đông, Hoàng Rob sẽ tiếp tục lao động nghệ thuật nghiêm túc và dự định trong năm 2018, sẽ cho ra mắt 2 album với 2 chất nhạc khác nhau. Việc ra mắt 2 album trong vòng một năm là điều mà không nhiều nghệ sĩ làm được và đòi hỏi Hoàng Rob phải nỗ lực hết mình, đầu tư không ít chất xám, thời gian và công sức. Bên cạnh đó, anh sẽ tổ chức 1 live concert tiếp theo tại thành phố Hồ Chí Minh vào giữa năm 2018.



Hình ảnh Hoàng Rob trong MV ở hang động Sơn Đoòng

Hoàng Rob (tên thật là Trương Nhật Hoàng) được xem là "hiện tượng" trong làng violin Việt. Năm 2015, Hoàng Rob đã tạo nên một cơn sốt trên mạng nhờ MV kết hợp ấn tượng giữa âm nhạc và cảnh đẹp Quảng Bình, hang Sơn Đoòng.



Trong MV này Hoàng Rob chọn bản nhạc đang được giới trẻ yêu thích là "Say you do" của Tiên Tiên để thể hiện tài violin của mình. Trong không gian hoành tráng và đẹp hút hồn của Sơn Đoòng, bản nhạc vang lên như hòa quyện, khiến người xem MV phải trầm trồ, khen ngợi.

Sau MV nói trên, Hoàng Rob sau một đêm ngủ dậy đã trở thành người nổi tiếng. Anh tiết lộ, nhờ hiệu ứng mà MV đem lại mà thù lao biểu diễn của anh đã tằng lên 100%.