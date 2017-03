Người mẫu 16 tuổi Hồng Quế không dám chụp nude

Được New Talent Agency phát hiện và đào tạo từ năm 12 tuổi, hiện 16 tuổi Trịnh Hồng Quế đã trở thành một người mẫu khá đắt show trong làng mẫu Việt. Cô tâm sự, cô thấy mình như sinh ra để làm model.



Trịnh Hồng Quế.

- Mới vào nghề nhưng đã đạt được những danh hiệu và thành công nhất định, mọi thư dường như rất may mắn và thuận lợi đối với Quế?



- Lợi thế lớn nhất của cô người mẫu Trịnh Hồng Quế so với rất nhiều người mẫu khác trong nghề là gì?



- Câu trả lời chắc phải để dành cho những người đã từng làm việc cùng Quế, như thế mới công tâm. Riêng Quế thì nghĩ rằng mình chỉ có lòng nhiệt tình, sự ham học hỏi, gương mặt có hồn và nụ cười chính là điểm mạnh khiến mình tự tin. Còn điều làm người khác nhớ về Quế sau khi tiếp xúc là Quế hòa đồng và bản lĩnh, cũng rất hồn nhiên nữa, vì còn teen mà.



- Vậy còn phong cách sexy, như trong rất nhiều show diễn và những bộ ảnh mẫu của Quế?



- Đó luôn là thế mạnh của phụ nữ mà. Thể hiện được vẻ đẹp sexy, "khoe" những đường cong tự nhiên trời phú là yêu cầu của nghề nghiệp. Bởi lẽ sự gợi cảm quyến rũ sẽ thu hút ánh nhìn và gây thiện cảm với công chúng. Quế hoàn toàn đồng tình với quan điểm "không có người phụ nữ nào xấu, mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp".



- Hồng Quế nghĩ gì về trào lưu chụp ảnh nude mà một số người trong giới showbiz nói riêng và một bộ phận các bạn gái trẻ nói chung bây giờ rất chuộng?



- Nude là một nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì người sáng tác hay người xem đều phải biết cảm nhận và trân trọng nhũng tác phẩm đó. Còn việc một số người trong giới showbiz hay các bạn trẻ theo trào lưu này thì Quế nghĩ đó cũng là sự phát triển rất lành mạnh, song như Quế đã nói làm nghệ thuật thì phải có hiểu biết và tôn trọng nghệ thuật, không vì những mục đích cá nhân mà làm cho nó mất đi những giá trị đích thực của nghệ thuật. Hi sinh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật là điều nên làm nhưng không được phép lạm dụng điều này.

- Nếu như Quế nhận được một lời mời chụp nude nghệ thuật, bạn sẽ đồng ý chứ?



- Rất nhiều người xung quanh Quế chưa có quan niệm tốt về việc chụp nude, vì thế Quế sẽ không làm gì có hại và quá phô để phải nhận lấy những phản ứng không tốt từ mọi người.



- Đã có tai nạn nghề nghiệp nào khi Quế" tác nghiệp" khiến bạn nhớ mãi?



- Có chứ! Chuyện trên sàn diễn bị vấp ngã hay bị tụt áo là chuyện rất hay xảy ra trong cuộc đời đi diễn của các người mẫu. Riêng với Quế, những kỷ niệm này vừa là những bài học vừa là những khoảnh khắc mà Quế sẽ không bao giờ quên. Tai nạn nghề nghiệp dạy mình phải bình tĩnh, linh động và nhạy bén trong việc xử lý các tình huống bất ngờ.





- Người mẫu là nghề dễ nổi tiếng nhưng cũng lắm gian nan, thử thách. Đã hoạt động trong nghề được hơn 4 năm, Quế suy nghĩ về nghề như thế nào?



- Hầu hết các người đẹp có danh hiệu từng gắn liền sàn catwalk đều lấn sân sang ca hát, đóng phim và kinh doanh. Sở hữu một ngoại hình đẹp, lại có giọng hát khá truyền cảm, Quế có ý định "rẽ trái" sang nghiệp ca sĩ không?



- Khách quan mà nói, Quế có may mắn và thuận lợi thật, nhưng đó chỉ là cơ hội, còn thành công thì Quế đã phải rất khó khăn mới đạt được. Từ năm 12 tuổi, Quế đã phải luyện tập liên tục trong 2 năm liền, vừa học nghề, vừa làm nghề. Hồi đó mới lớp 7 - thật không dễ để Quế có thể cân bằng giữa hoc tập và công việc. Nhưng rồi Quế vẫn vượt qua được bức tường đầu tiên một cách trọn vẹn để đến với nghề người mẫu.- Phải có thử thách và gian nan thì con người mới trưởng thành hơn, chín chắn hơn, Quế cũng không ngoại lệ. Người ta cứ nghĩ làm người mẫu là sung sướng - được mặc quần áo đẹp và được nâng niu. Nhưng không ai nhìn thấy rằng để có được những bức hình đẹp, những bước chân đẹp, người mẫu đã phải trải qua sự rèn luyện như thế nào.Quế đã từng bị tụt huyết áp và suýt ngất khi tập luyện dưới trời nắng 39 độ, đã từng dầm mưa để diễn, để quay hình và đã từng làm việc 12 tiếng liên tục không ăn không nghỉ. Khổ nhất là những lúc mình cảm thấy mỏi mệt và đang mang trong lòng nhiều tâm trạng mà vẫn phải nở nụ cười thật tươi trên sàn diễn. Sau những vất vả như vậy, Quế thấy trân trọng những gì mình có và yêu nghề hơn bao giờ hết.- Quế vẫn sẽ luôn mỉm cười và sẽ chứng minh cho họ thấy đâu phải tất cả chân dài thì đều có học thức kém. Nếu không có cái đầu thông minh bạn sẽ không thể hoàn thành xuất sắc công việc của mình, không có kiến thức bạn sẽ chẳng hiểu mình đang làm việc gì. Rất nhiều người đi diễn mẫu như Mai Phương Thúy, Ngọc Hân… đều là sinh viên Đại học cả.Quế luôn nhận thức một điều rằng trí tuệ và đạo đức sẽ là thước đo giá trị bản thân mỗi người. Còn ai đó nói rằng chân dài học thức kém thì Quế cho rằng họ quá chủ quan, phiến diện, quá nông cạn và hời hợt. Hiện tại Quế vẫn đang học hỏi rất nhiều, đặc biệt là đang tích lũy cho mình tri thức để vững bước trong tương lai. Chắc hẳn mọi người sẽ có cái nhìn khác về người mẫu khi thấy được sự nỗ lực khẳng định hình ảnh của Quế.- Có lẽ đây sẽ là một bí mật của Quế, Quế không thích nói trước bất cứ một điều gì. Nhưng ca hát là một lĩnh vực phải nói Quế rất đam mê, mẹ Quế vốn là một nghệ sĩ cải lương mà.- Quế không phủ nhận làm MC là rất khó. Mặc dù vậy, Quế cảm thấy vô cùng hào hứng với công việc hết sức thú vị này. Khó khăn đối với Quế còn nhiều lắm và đây có thể nói là bức tường thứ hai mà Quế cần phải vượt qua. Quế đã, đang trong quá trình học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm trong nghề của các anh chị đi trước. Quế nghĩ thật là may mắn và hạnh phúc khi mình được làm công việc đầy mới mẻ này.- Quế đã quá quen với một thời gian biểu bận rộn rồi. Quế cố gắng sắp xếp các công việc hợp lý để không làm ảnh hưởng tới học tập. Một người năng động và có đầu óc tổ chức thì có thể làm tốt nhiều công việc cùng một lúc. Quế cũng rất may mắn khi có người quản lý sắp xếp công việc cho Quế rất khoa học và có mẹ luôn chăm sóc, đồng hành khi mình đi học hay đi làm. Quế cảm thấy rất thoải mái, không hề gò bó và cũng không bị áp lực về thời gian khiến cho mình phải căng thẳng.

- Một cô gái trẻ thậm chí còn chưa bước chân ra khỏi cổng trường trung học phổ thông đã bước chân ngay vào cái nghề được gọi bằng cụm từ "phức tạp và nhiều cám dỗ", Hồng Quế đã "chống đỡ" ra sao?



Theo Thu Hồng (VTC)

- Quế luôn có 3 người bạn để giúp Quế và ủng hộ mình. Người đầu tiên là Mẹ, người thứ hai là chị Thủy - Quản lý của Quế và người cuối cùng là một người bạn thân cũng trong nghề luôn ở bên, giám sát, động viên, lo lắng cho Quế.Quế tự nhủ với mình rằng tiền bạc hay danh vọng mà mình sở hữu phải do chính mình làm ra thì mới là giá trị lao động chân chính. Quế ý thức được sự cám dỗ sẽ đến rất nhanh và khó lòng cưỡng lại được. Nhưng Quế luôn được bao bọc bởi những người thân yêu và nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người xung quanh nên rất an tâm. Giờ lớn hơn thì Quế đã tập làm một số thứ, đi mọi nơi một mình rồi. (cười)- Vẫn luôn hồn nhiên và không che giấu cảm xúc khi ở nhà, ở trường học vì đó là những khoảng thời gian Quế được trở lại là chính mình - một cô bé tuổi teen như bao cô bạn khác. Quế thích ăn kem, đi xem phim, mua những món ăn trên vỉa hè, mặc những trang phục nghịch ngợm mình thích và chụp ảnh "tự sướng" ở mọi nơi.