Người mẫu Anh qua đời ở tuổi 25

Peaches Geldof. Peaches Geldof là con gái thứ 2 của nhạc sĩ nổi tiếng người Ailen - Bob Geldof và Paula Yates. Cô kết hôn cùng Thomas Cohen và có 2 con trai là Astala (23 tháng tuổi) và Phaedra (11 tháng tuổi). Ngoài công việc người mẫu, Peaches Geldof còn là một người dẫn chương trình truyền hình và nhà văn nổi tiếng ở Anh.

Sinh năm 1989, Peaches Geldof bắt đầu sự nghiệp truyền thông khi mới 15 tuổi. Vào thời điểm đó, cô có hẳn một chuyên mục riêng trên tạp chí Elle. Peaches Geldof rời nhà, bắt đầu sống tự lập từ năm 16 tuổi và tiếp tục viết cho The Telegraph, The Guardian... Peaches cũng tham gia dẫn một số chương trình truyền hình, trong đó có show riêng OMG! With Peaches Geldof trên ITV2.