Người mẫu, diễn viên Khánh My bị cướp

Nữ diễn viên bị một thanh niên giật túi xách và đánh vào mặt, gây nên nhiều thương tích ở tay và mặt. Tổng tài sản thiệt hại, theo cô chia sẻ, lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hình ảnh thương tích mà nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo lời kể của Khánh My, ban đầu, có một thanh niên tới giả vờ hỏi đường. Sau đó nhân lúc cô sơ ý, hắn giật túi xách và hành hung cô rồi bỏ chạy cùng đồng bọn đứng chờ sẵn. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nữ diễn viên không kịp phản ứng hay chống trả. Gia đình cô đã báo công an. Hiện, Khánh My bị thương tích đầy người, cả ở phần mặt. Thêm vào đó, cô liên tục sốt nặng do hai tuần quay phim với cường độ cao.

Khánh My và tài tử Mã Đức Chung hợp tác cùng nhau trong bộ phim "Tình xuyên biên giới".

Trên trang cá nhân, người đẹp bày tỏ sự lo lắng vì những vết thương trên mặt đang bị sưng có thể sẽ làm ảnh hưởng đến việc ghi hình những cảnh cuối cùng của bộ phim "Tình xuyên biên giới" vào ngày 15 tới ở Trung Quốc. Sau đó, cô còn dành lời khuyên bạn bè, khán giả cẩn thận hơn về đồ đạc cá nhân trong dịp Tết.