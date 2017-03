Người mẫu khỏa thân hối hận chụp “nude để thiền”

Suốt những ngày qua, những hình ảnh cô gái khỏa thân cùng vị sư bên hốc đá trong bộ ảnh “Thoát” sau khi được tung lên mạng đã tạo nên cơn sốt, gây phản cảm cho người xem và nhận rất nhiều lời chỉ trích của bạn đọc.

Trong những ngày qua, chắc chắn bạn đã biết những thông tin về bộ ảnh “Thoát” gây bão dư luận và bị “ném đá”, cảm giác của chị thế nào?

Cảm giác của tôi mọi điều gần như sụp đổ, dù tôi đã lường trước mọi việc tồi tệ như thế này sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn phải đau đớn trong từng giờ và bất lực nhìn nhận những điều xấu hổ như thế này diễn ra.

Tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi mình đã lầm tin người mà tôi cứ tưởng là… thánh, nhưng sự thật ông Huệ Phong gần như không phải là người có lương tâm, vẫn bất chấp luật pháp và dư luận để đạt được những mục đích thấp hèn của mình.

Buồn và chán nản như thế nhưng sao chị không nhờ đến pháp luật mà đành buông xuôi để bộ ảnh đó có thể tràn làn như hiện nay?

Tôi còn biết phải làm gì nữa đây? Trước ngày triển lãm, tôi đã điện thoại yêu cầu ông ấy ngưng lại vì làm như thế là phạm pháp, là xúc phạm đến Phật pháp. Nhưng ông ấy vẫn ngoan cố thực hiện.

Ngay ngày triển lãm, tôi đã cùng nhà báo xuống tận nhà ông ấy, nơi triển lãm bộ ảnh, để yêu cầu thêm một lần nữa là ngưng việc làm này ngay. Và cuối cùng hai bên chỉ còn cách gây lộn ồn ào. Sau đó tôi lại tiếp tục gởi đơn thưa công An Tp Vũng Tàu để can thiệp dùm tôi.

Có thông tin chị và ông ấy đã bàn bạc rất kỹ với ê-kíp của mình trước khi thực hiện dự án “hoành tráng” này cơ mà?

Đúng vậy, tôi quen biết ông ấy qua những lần liên lạc trên facebook. Tôi thấy ông ta có trang web khongtu.com. Vì đọc thông tin trên trang web này, được nghe ông “thuyết giảng” về đạo và đời tận tường từng chi tiết, nói thật lúc đó tôi rất kính nể và cả tin người có “căn tu” như thế này.

Nên khi nghe ông ấy muốn triển khai một dự án gồm cả hội họa, quay phim và nhiếp ảnh… trong đó tôi sẽ được mời vào vai chính một cô ma nữ quyến rũ thầy tu…; phải trải qua nhiều tạp niệm về sắc dục, vị chân tu này mới vượt qua được sự cám dỗ này…; xét thấy mục đích và tư tưởng của dự án này có ý nghĩa với đời, tôi đã mạnh dạn tham gia.

Nhưng cuối cùng tất cả đã tan tành theo mây khói, và xảy ra những việc tồi tệ như những ngày qua.

Vậy trong quá trình thực hiện như thế nào, chị có liệu trước tình hình như bây giờ?

Lúc đầu tôi cứ liên tưởng bộ ảnh sẽ rất nghệ thuật và nhiều ý nghĩa thì mới được triển lãm, có như thế mới tuyên truyền những tư tưởng tốt cho xã hội về đạo và đời trong Phật pháp.

Trong quá trình thực hiện, ông ấy còn dẫn tôi đến tham vấn một ni sư ở Vũng Tàu để nghe giảng đạo nhằm thấm nhuần đạo lý trước khi thực hiện bộ ảnh “Thoát”.

Lúc chụp, cả ê kíp cũng phải cực lực canh giữ hiện trường được thanh tịnh để tôi có thể yên tâm hoàn thành từng yêu cầu của nhiếp ảnh…. Sau khi chụp hơn 300 tấm ảnh, nhiếp ảnh Nguyễn Trung cùng ông Huệ Phong dự định chọn 12 tấm ưng ý, nhằm chuẩn bị cho buổi triển lãm vào ngày 12/12/2012.

Nhưng sau buổi chụp ảnh, tôi phát hiện ra ông Huệ Phong ngoài việc làm chủ trang web khongtu.com còn còn làm thêm trang web Scand... với nhiều nội dung và hình ảnh phản cảm.

Tôi đã lập tức yêu cầu ông Huệ Phong không nên công bố ra bên ngoài, và ngừng triển lãm lại, vì tính thẩm mỹ và nghệ thuật không đạt. Nhưng ông Huệ Phong không đồng ý, vì ông cho rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp

Linh tính đã cho tôi biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Cùng lúc đó, khi 12 tấm ảnh được đưa ra, tôi thấy hình ảnh quá phản cảm, không hề có tính nghệ thuật gì cả.

Tôi đã lập tức yêu cầu ông Huệ Phong không nên công bố ra bên ngoài, và ngừng triển lãm lại, vì tính thẩm mỹ và nghệ thuật không đạt. Nhưng ông Huệ Phong không đồng ý, vì ông cho rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp.

Tôi và ông ấy đã cãi nhau một trận quyết liệt. Cuối cùng tôi chọn giải pháp mời luật sư Mai Thanh Long cùng tôi đến công an TP Vũng Tàu can thiệp. Và sau lần công an đến nhà ông làm việc, buổi triển lãm đã được ngưng lại hoàn toàn.

Tôi vô vàn cảm ơn các anh công an cũng như anh luật sư đã can thiệp kịp thời, vì sự việc đã cứu vãn câu chuyện khá êm đẹp, tự tôi xem đây là bài học đắt giá cho bản thân mình.

Vậy là mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng tại sao lại có buổi triển lãm vừa diễn ra vào ngày 30/4 tại địa chỉ số 550 đường 30/04 TP Vũng Tàu và lúc ấy chị đã làm gì?

Tôi không ngờ ông Huệ Phong lại cố chấp và xem thường luật pháp như thế. Tôi đã điện thoại cho ông Huệ Phong, yêu cầu ông phải ngưng ngay cuộc triển lãm này, vì bộ ảnh đã không được cấp phép. Ông ấy viện lý do đã thông báo với báo chí rồi không thể ngừng lại và ông ấy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Ngày triển lãm diễn ra, tôi cùng hai người bạn xuống tận nhà ông nói rỏ yêu cầu của mình, nhưng xem ra mọi việc không hề hấn gì với ông. Và tôi chỉ biết tiếp tục gởi đơn tố cáo ông với công an, và chờ sự phán xét của pháp luật.

Người thực hiện bộ ảnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trung, có nói gì với chị sau tất cả những chuyện này?

Tôi biết anh Trung qua những lần đi chụp ảnh với câu lạc bộ ảnh Nikon. Anh ấy hiện là bác sĩ, trong những lần chụp ảnh trước, anh Trung luôn tỏ ra kỹ tính, nghiêm khắc và kín tiếng, anh ấy luôn tận tụy với từng tấm ảnh của mình.

Chính vì những lý do này mà tôi đã nhờ anh ấy chụp chính cho bộ ảnh này. Tất cả các chi phí ăn ở, đi lại đều do tôi bỏ ra, vì tôi nghĩ mình cũng nên góp một chút xíu gì đó. Nhưng khi bộ ảnh không được cấp phép triển lãm, tức là bộ ảnh không đạt yêu cầu, tôi chỉ thấy anh ấy im lặng và không chịu nói lên ý kiến của mình, điều này ít nhiều làm tôi rất ngạc nhiên.

Sự việc này diễn ra, nhiều người cho rằng đây chỉ là “chiêu trò” của chị cùng ông ta phối hợp tạo ra scandal để nổi tiếng, chị nói sao về ý kiến này?

Đừng nghĩ tôi hèn như thế, tôi còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để sống chết với nghề. Nói thật lúc đầu với lời thuyết giảng đầy mê hoặc của ông ấy tôi đã rất tin và sẵn sàng phối hợp để có những tác phẩm đầy ý nghĩa.

Nhưng khi phát hiện ra sự việc không diễn ra đúng như những lời ông ấy nói, tôi đã quyết liệt nhờ đến luật sư và công an vào cuộc, có lẽ đây là điều minh chứng tôi không thể nào hợp tác với một con người tệ hại như thế. Nổi tiếng thì ai cũng thích, nhưng tôi không thể nổi tiếng bằng sự lố bịch như trong trường hợp này.

Qua việc này chị rút ra điều gì?

Tôi xin nhận mình quá u mê khi tim lầm vào những lời thuyết giảng của ông Huệ Phong. Tôi sợ hãi khi thấy ông ấy ngoan cố biết sai mà vẫn làm, bất chấp đến cả pháp luật. Tôi sợ rồi đây sẽ còn nhiều cô gái khác nhẹ dạ sẽ lầm đường như tôi, và sợ nhất là ảnh hưởng đến các bậc chơn tu khi có người lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền nhằm trục lợi cho cá nhân mình.

Theo Phạm Lữ (VTC News)