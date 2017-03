Người mẫu kiện đòi được khỏa thân

Zoe West đã bị cảnh sát bắt tại Quảng trường Thời Đại trong khi cô đang khỏa thân để nghệ sĩ Andy Golub vẽ lên cơ thể. Mặc dù không bị buộc tội gì và được thả sau đó hai tiếng đồng hồ nhưng cô người mẫu rất tức giận và cho rằng cảnh sát đã bắt giữ cô không đúng luật lệ. Vì thế, cô quyết định khởi kiện để đòi bồi thường thiệt hại danh dự.





Zoe West từng bị bắt năm 2011



Ron Kuby - luật sư của Zoe West nói với tờ The New York Post rằng: “Khỏa thân không phải việc bất hợp pháp ở New York nếu bạn làm vì mục đích tham gia vở kịch, triển lãm hoặc chương trình biểu diễn. Zoe khỏa thân vì mục đích nghệ thuật nên cô ấy không đáng bị bắt giữ. Cảnh sát đã làm sai và Zoe có quyền kiện” - Ron Kuby cho biết.Cảnh sát New York không bình luận gì về vụ việc.Trước đó vào tháng 8-2011, người mẫu này cũng từng gây sốc khi xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại với thân thể đã được vẽ. Một giờ sau, các quan chức cảnh sát đã bắt giữ cô và giam giữ trong 2 tiếng. Sau đó West được thả ra.Nghệ sĩ Andy Golub cho biết ông không thích thú gì việc xem Zoe bị bắt nhưng ông không hối tiếc vì vụ việc trên. Điều đó chỉ làm cho nghệ thuật của ông trở nên năng động và thú vị để xem.Theo M.Khuê ( Huffingtonpost, NLĐ)