Người mẫu Ngô Quỳnh Mai bị cấm diễn khắp Việt Nam

Ngô Quỳnh Mai trong chương trình “Asia’s Next Top Model 2016” diễn ra tại Singapore cách đây vài tháng và đã bị ban tổ chức lẫn các thí sinh phàn nàn là bất hợp tác

Quyết định này do Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM ký với lý do Ngô Quỳnh Mai đã tham gia cuộc thi “Asia’s Next Top Model 2016” diễn ra tại Singapore cách đây vài tháng mà không được cấp phép lẫn không xin phép cơ quan chức năng.

Sau khi về nước, dù Sở Văn hóa - Thể thao đã ba lần gửi thư mời cho Quỳnh Mai lên làm việc về sai phạm của mình nhưng cô đã không đến. Vụ việc của Quỳnh Mai đã được cơ quan chức năng chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.



Ngô Quỳnh Mai casting cho "Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016"

Ngô Quỳnh Mai đã giải thích vì công việc bận rộn, phải thường xuyên di chuyển nên cô không để ý vụ việc, đến khi xem lại thư mời thì đã quá thời hạn. Cô đã liên lạc lại với cơ quan chức năng nhưng không thành công. Cô có thắc mắc rằng mình tham gia “Asia's Next Top Model” với tư cách cá nhân, không đại diện Việt Nam nên cho rằng mình không cần xin phép.

Được biết Asia's Next Top Model” tuyển chọn hồ sơ của thí sinh với tư cách cá nhân, trực tiếp mời và làm việc với từng thí sinh. Cuộc thi năm 2016 vừa mới đây, chương trình này đã tổ chức ba buổi casting tại Indonesia, Philippines và Thái Lan. Ngô Quỳnh Mai được mời tham dự vòng casting của chương trình như nhiều thí sinh các nước khác.



Không thành công ở “Asia's Next Top Model 2016” nhưng về nước Ngô Quỳnh Mai gây được chú ý nhất định và có một số lượng bạn trẻ hâm mộ.

Hiện, vụ việc của Quỳnh Mai vừa mới được tiết lộ ra công luận. Nhiều ý kiến ủng hộ việc cấm người mẫu Ngô Quỳnh Mai diễn vì cho rằng thái độ xem thường luật pháp của cô rất đáng bị chế tài. Việc cấm diễn này có ý nghĩa răn đe và khiến các người mẫu, người đẹp đi thi chui ý thức hơn hành động, phát ngôn của mình khi mang danh Việt Nam ra nước ngoài.



Cô được cho là người mẫu cá tính vì rất tự tin về bản thân

Được biết tại Asia's Next Top Model 2016 Ngô Quỳnh Mai đã có những phát ngôn, ứng xử bị nhiều thí sinh nước ngoài chỉ trích. Ở cuộc thi này, cô có những hành động bất hợp tác ban tổ chức cuộc thi và giám khảo...

Ngô Quỳnh Mai đã bị loại sớm ở cuộc thi này nhưng lại được chú ý vì gây ồn ào tại cuộc thi và đã được một số bạn trẻ ủng hộ, cho rằng hành động của cô là cá tính, mạnh mẽ, cho thấy Việt Nam không dễ bị ăn hiếp. Song số đông người quan tâm thì bất bình cho rằng cô đã làm xấu hình ảnh người Việt tại nước ngoài, cô không xứng đáng đại diện cho Việt Nam.

Ngô Quỳnh Mai sinh năm 1995, cô từng tham gia khá nhiều cuộc thi trong nước như: Thử thách cùng bước nhảy, Việt Nam Next Top Moel, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.