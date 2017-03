Người mẫu Trúc Diễm tham dự “Hoa hậu Trái đất” 2007

Trúc Diễm cao 1m72, nặng 48kg, số đo 83-60-90, hiện là người mẫu độc quyền của công ty người mẫu PL và đang là sinh viên năm cuối khoa quản trị marketing Trường cao đẳng quốc tế Cetana PSB.

Trúc Diễm có vốn tiếng Anh khá lưu loát. Cô sẽ tham gia phần thi tài năng vói ca khúc What I have done - một ca khúc nói về môi trường - phù hợp với tiêu chí “hướng tới sự bảo vệ môi trường toàn hành tinh” của cuộc thi Miss Earth.

Elite Vietnam đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và tập huấn cho Trúc Diễm lên đường đến với Miss Earth vào ngày 20-10. Trang phục dạ hội và áo dài cho Trúc Diễm tham gia trong cuộc thi do Trương Thanh Hải và Áo dài ACB thực hiện.

Miss Earth 2007 bắt đầu từ ngày 19-10, kéo dài đến đêm chung vào ngày 11-11-2007 tại Nhà hát Đại học Phillipines với gần 90 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới tham gia tranh tài.