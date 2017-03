Người mẫu Việt Nam 2011: Sau vinh quang là gì?

Trước cuộc thi, Hoàng Thùy - cô sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội chưa từng sải bước trên sàn diễn. Việc Hoàng Thùy đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2011 gợi lên bao quyết tâm nơi các cô gái trẻ nuôi mơ ước trở thành người mẫu chuyên nghiệp từ con số không. Nhìn lại kết quả mùa trước, trong ba cô gái vào chung kết Vietnam’s Next Top Model 2010, quán quân Huyền Trang và á quân Tuyết Lan đã có những bước tiến nhất định trong nghề.

Thành thiên nga từ cuộc thi

Năm thứ nhất của Vietnam’s Next Top Model, sự kiện Huyền Trang đăng quang cũng được ví như một câu chuyện cổ tích về Lọ Lem của làng thời trang Việt. Đến với Vietnam’s Next Top Model 2010, Huyền Trang thường nhận búa rìu dư luận về đôi chân thô kệch, vòng đùi quá to, khả năng biểu cảm hạn chế... Cô cũng từng bị giám khảo chê rằng không có những bức ảnh hút hồn và nhiều lần rơi vào nhóm nguy hiểm…

Thế nhưng Huyền Trang đã lần lượt vượt qua các thử thách để đứng ở vị trí cao nhất của cuộc thi. Bước ra từ cuộc thi, tuy không nổi danh đình đám, Huyền Trang cũng đã có thành tích bứt phá khi dành giải Best Asia trong cuộc thi Best Model of the World 2011 tại Bulgaria.

Có khởi đầu lợi thế hơn Huyền Trang, Tuyết Lan đến với Vietnam’s Next Top Model 2010 khi đã tập tành làm người mẫu. Tuy nhiên, chỉ sau cuộc thi, tên tuổi của Tuyết Lan mới thực sự được biết đến. Từ lúc trở thành á quân Vietnam’s Next Top Model 2010, cô xuất hiện đều đặn ở các sàn diễn trong nước lẫn trên mặt báo và chinh phục giải thưởng cao nhất của cuộc thi Asian Model Search 2011 tại Singapore.

Để có cơ hội đứng trong hàng ngũ người mẫu hàng đầu thực sự của Việt Nam, Hoàng Thùy, Lê Thúy, Trà My còn phải trải qua quá trình nỗ lực rèn luyện. Trong ảnh (từ phải qua): Hoàng Thùy, Lê Thúy, Trà My - ba gương mặt lọt vào vòng chung kết Vietnam’s Next Top Model 2011. Ảnh: TRÀ GIANG

Nằm trong top 3 của Vietnam’s Next Top Model 2010, Thu Thủy chọn ngả rẽ điện ảnh và vẫn chờ đợi cơ hội cho mình.

Trong buổi họp báo giới thiệu năm thứ hai của cuộc thi, Huyền Trang xúc động: “Chính khoảng thời gian sống cùng Vietnam’s Next Top Model 2010 đã rèn luyện cho Trang khả năng thích ứng và độ nhạy bén cực tốt, tạo tiền đề vững chắc để Trang phát huy nỗ lực của mình trong những bước chân đầu tiên trên con đường thời trang này”. Còn Tuyết Lan chia sẻ những tháng ngày còn là thí sinh của chương trình là bước ngoặt trong cuộc đời cô.

Từ mùa thứ nhất của cuộc thi, hai cô gái thô mộc còn lắm bỡ ngỡ với sàn diễn thời trang đã trở thành những cái tên được nhiều người biết đến. Sau một năm, họ vẫn đam mê, có nhiều bước tiến trong nghề nhưng có lẽ vẫn cần thêm thời gian để thực sự xứng với danh hiệu Người mẫu hàng đầu Việt Nam.

Danh hiệu có đúng thực tế?

Dù tên của cuộc thi khá kêu nhưng đây cũng chỉ là một chương trình truyền hình mang tính giải trí và ban giám khảo cũng chỉ là đại diện của giới chuyên môn. Do đó, dù có dành giải quán quân từ cuộc thi, Huyền Trang hay Hoàng Thùy cũng không chắc được tất cả giới thời trang thừa nhận. Do đó, Vietnam’s Next Top Model cũng chỉ mở ra một cánh cửa bước vào nghề người mẫu cho các cô gái có lòng đam mê.

Siêu mẫu Hà Anh, giám khảo mùa đầu tiên của chương trình, cho biết cô thường khuyên các thí sinh: “Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là quán quân hay á quân của cuộc thi thì đã là sao. Đó chỉ là danh hiệu và danh hiệu thì chỉ sau một năm, sẽ có người mới bước lên thay thế”.

Vì vậy, theo Hà Anh, bước ra từ cuộc thi, các thí sinh còn phải trải qua một quãng đường dài chứng tỏ khả năng, sức bền để được giới chuyên môn thừa nhận. Sau đó là quá trình học tập, rèn luyện để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp thực sự. Như cách mà Huyền Trang đang làm: Sau khi đã chứng tỏ khả năng ở CA Model (công ty mà cô được làm người mẫu độc quyền trong vòng hai năm), Huyền Trang tiếp tục thử sức ở làng thời trang New York với sự tư vấn, giúp đỡ của Hà Anh.

Hay như Hoàng Thùy, từ khi còn là thí sinh của cuộc thi, cô đã chứng tỏ sự nhiệt tình, lòng đam mê nghề và tính kỷ luật cao trong công việc. Trong một lần chụp ảnh bìa cho tạp chí, Hoàng Thùy đã vui vẻ chấp nhận hóa trang một lớp sơn đen lên người. Mặc dù khi vào phòng tắm, Thùy đã phát khóc khi kỳ cọ lớp sơn bám chặt vào da thịt nhưng khi bước ra, cô chẳng những không một lời phàn nàn mà còn tỏ thái độ vui vẻ. Đội ngũ làm việc chung đã đánh giá cao Hoàng Thùy và cô còn có cơ hội làm việc với nhiều êkíp khác. Kết quả là ngay khi cuộc thi đang diễn ra, ảnh Hoàng Thùy đã xuất hiện tràn ngập trên bìa nhiều tạp chí.

Siêu mẫu Hà Anh nhận định cuộc thi là cơ hội vàng để các cô gái có tiềm năng rèn luyện kỹ năng người mẫu và những suy nghĩ, thái độ với nghề. Cô đánh giá cuộc thi cũng mang tính giới thiệu các gương mặt tiềm năng, mở cánh cửa cho các cô gái bước vào thế giới thời trang với “độ nóng” của danh hiệu. Nhưng “độ nóng” đó chỉ có thể lan tỏa trong một thời gian ngắn. Thật sự, để chạm đến vị trí người mẫu hàng đầu, Hoàng Thùy còn phải băng qua một quãng đường dài với nỗ lực vượt bậc để khẳng định chỗ đứng.

Cuối cùng, cô gái Quảng Bình Lê Thúy đã bị loại khỏi top 2 Vietnam’s Next Top Model 2011 song dừng chân tại cuộc thi này ở vị trí thứ ba cũng là một kết quả đủ để Lê Thúy tự tin khởi nghiệp người mẫu. Và đúng như dự đoán của nhiều khán giả lẫn giới chuyên môn khi cho rằng vẻ thơ trẻ, non nớt của Trà My không phù hợp với vị trí người đứng đầu Vietnam’s Next Top Model 2011, cô đã ra về với danh hiệu á quân của cuộc thi.

Nhưng theo những gì siêu mẫu Hà Anh đã nói thì danh hiệu sẽ không tồn tại mãi với thời gian nếu không có sự nỗ lực. Vậy nên cơ hội tỏa sáng của ba cô gái Hoàng Thùy, Lê Thúy, Trà My là gần như bằng nhau và con đường đến với nghề người mẫu chuyên nghiệp của họ vẫn đang ở phía trước.

Chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ các thí sinh đoạt giải Cuộc thi đã tạo một cơ hội lớn cho các bạn gái trẻ có niềm đam mê với nghề người mẫu. Ban đầu, họ là những người mới, chưa biết gì về thời trang nhưng đến đêm chung kết, họ đã sải bước tự tin như những người mẫu chuyên nghiệp. So sánh hai hình ảnh đó, không ai có thể phủ nhận sự trưởng thành của các thí sinh. Tất nhiên ai cũng phải trải qua giai đoạn khởi đầu, không ai sinh ra đã nổi tiếng. Có thể xem Vietnam’s Next Top Model là sự khởi đầu đúng, thiết thực với bạn gái trẻ. Từ những người chưa ai biết tới, bây giờ các bạn đã thành danh, được mọi người công nhận. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu; như một bệ phóng, chương trình sẽ còn tiếp tục hỗ trợ các bạn về khả năng giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp... Bà LÊ THỊ QUỲNH TRANG, Giám đốc sản xuất chương trình Vietnam’s Next Top Model 2011

TRÀ GIANG