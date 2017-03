Người nhà Michael Jackson kiện đòi 40 tỉ USD

Họ cho rằng AEG Live, hãng sản xuất chuyến lưu diễn This is it của Michael, đã cẩu thả trong việc thuê bác sĩ Conrad Murray dẫn đến cái chết của huyền thoại nhạc pop.

Theo TMZ, 10 tỉ USD trong tổng số 40 tỉ USD phía gia đình Michael Jackson đòi bồi thường là số tiền Prince, Paris và Blanket tin rằng cha chúng sẽ kiếm được từ chuyến lưu diễn nếu vẫn còn sống.



Ba con và mẹ của Michael Hãng AEG Live bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm bồi thường vì đã thiếu trách nhiệm, cẩu thả trong việc thuê bác sĩ Conrad Murray giám sát sức khỏe Michael Jackson dẫn đến cái chết bất ngờ. Trước đó, bác sĩ Conrad Murray đã bị kết tội ngộ sát, chịu án 4 năm tù giam.

Ngoài ra, các con Michael Jackson còn đòi bồi thường 50 triệu USD trong tổng số tiền khổng lồ trên vì những thiệt hại khác. Phía AEG Live cho rằng số tiền 40 tỉ USD là phi lý vì lúc đó sự nghiệp của Michael Jackson đang xuống dốc sau các vụ bị tố cáo quan hệ tình dục trẻ em. Được biết, các phiên điều trần của vụ việc sẽ bắt đầu ngày 2-4. Prince, con trai cả của Michael Jacson gia nhập làng giải trí bằng vai diễn trong bộ phim truyền hình 90210. Đây chỉ là một vai khách mời nhưng nó khởi đầu sự nghiệp diễn xuất của chàng trai trẻ này. Trước đó, Prince xuất hiện trong chương trình truyền hình “Entertainment Tonight” của đài CBS, Mỹ trong vai trò MC. Con trai của huyền thoại Michael Jackson đang từng bước theo truyền thống gia đình gia nhập làng giải trí. Prince nói: “Tôi mong ước trở thành một nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên giỏi”. Và cậu bé này quyết định đi từng bước với việc nhận lời làm người dẫn chương trình đặc biệt của Entertainment Tonight.

Theo M.Khuê (NLĐO/NY Daily News)