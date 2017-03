Người thổi hồn cho phim tài liệu

"Trong thời gian du học ở Cộng hòa Pháp năm 2000, tôi nhận thấy ở các nước phương Tây, phim tài liệu được đa số khán giả quan tâm. Họ xem phim tài liệu như một món ăn tinh thần ưa thích. Họ thường có sẵn những kênh riêng để phát thể loại này song song với các kênh giải trí khác. Còn ở Việt Nam, không thể trách khán giả được khi họ ít quan tâm đến thể loại này. Nguyên nhân một phần do những người làm nghề, khả năng thu hồi vốn thấp dẫn đến lý do các nhà sản xuất ở Việt Nam ngần ngại đầu tư vào phim tài liệu."

Đạo diễn Trần Quốc Sơn



Cuộc gặp gỡ sau 48 năm đoạt giải Vàng LHP truyền hình





Đạo diễn Trần Quốc Sơn (thứ ba từ phải qua) thay mặt ê-kip "Cuộc gặp gỡ sau 48 năm" nhận giải Vàng hạng mục Phim tài liệu tại Liên hoan Truyền hình Việt Nam lần thứ 35-2015

Hình ảnh Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Bảy quàng chiếc khăn rằn cho Thiếu tá Hoa Kỳ Charlie Plumb có lẽ là một trong những hình ảnh đẹp và ý nghĩa nhất để mở đầu cho bộ phim tài liệu “Cuộc gặp gỡ sau 48 năm”.



Phim do Trần Quốc Sơn làm đạo diễn vừa đạt Giải vàng hạng mục Phim tài liệu tại Liên hoan Truyền hình Việt Nam lần thứ 35 - 2015 tại tỉnh Quảng Bình.​“Cuộc gặp gỡ sau 48 năm” kể về cuộc hội ngộ của hai người lính, họ đã từng chạm trán nhau trên bầu trời miền Bắc Việt Nam cách đây 48 năm. Trong lần đụng độ trên ​không một mất một còn đó, cả hai đều may mắn sống sót và bước ra khỏi cuộc chiến. Ít ai có thể ngờ được 48 năm sau, như một điều kỳ diệu, họ lại có cơ hội gặp nhau. Trong lần gặp này, ông Bảy đã trao đến người bạn Charlie Plumb chiếc khăn rằn - hình ảnh gắn liền với người dân Nam Bộ - chính là trao đi một tình bằng hữu mộc mạc nhưng rất đỗi chân thành.