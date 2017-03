"Người tình" của Đàm Vĩnh Hưng không có Mỹ Tâm

Ai cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm, thế nhưng ở liveshow lần này, người ta lại không thấy bóng dáng người đẹp. Anh có thể giải thích cho sự thiếu vắng này không?

-Đàm Vĩnh Hưng: Trước đó mấy tháng, tôi đã ngỏ lời mời, nhưng cô ấy từ chối vì “ bận”. Kể cả show tháng 10 của tôi, cũng vậy… Tôi cũng không muốn biết thêm, và cũng không hỏi lại thêm một lần nào nữa... Và có thể, sẽ không bao giờ hỏi nữa.

- Nhiều người khá ngạc nhiên khi danh hài Hoài Linh xuất hiện trong Người tình. Liệu một danh hài có thể làm gì trong một show ca nhạc hoành tráng?

- Tôi cần một vai diễn trong một tổ khúc đặc biệt, và khó ai có thể, thể hiện tốt hơn anh Hoài Linh, cho dù đó là hoa hậu, hay hoa vương thế giới.Và thế là tôi cũng đã làm được một việc gây thắc mắc và tò mò cho công chúng, khán giả của tôi..

- Trong thời buổi kinh tế không lấy làm dư dả đối với phần đông khán giả, mức giá vé của Người tình lại không hề bình dân. Không hiểu live show này sẽ đem đến cho khán giả điều gì đặc biệt tương xứng với tiền triệu bỏ ra?

- Tôi muốn mọi người hãy nhìn vào tên gọi của chương trình “Người tình – The best of Mr Đàm”, nhìn vào danh sách khách mời và hơn hết, nhìn vào logo, thương hiệu của Mr Đàm, mọi người sẽ có câu trả lời cho mình.

- Người tình tập hợp những ca khúc hit của Mr Đàm, anh có sợ liệu sau live show này, Đàm Vĩnh Hưng khó vượt qua chính mình hay không?

- Cách đây 7 năm, tôi cũng đã nhận được câu hỏi này từ nhiều nhà báo, thậm chí cả đồng nghiệp của tôi, khi hỏi rằng, Hưng đã xài quá nhiều chiêu trên sân khấu, không hiểu mai mốt lấy gì xài???Tôi chỉ cười và để thời gian trả lời..Bằng chứng là từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ dùng lại, hoặc lặp lại chính mình để khán giả phải nhàm chán, bởi có như thế, mới có một Đàm Vĩnh Hưng như ngày hôm nay, và tôi sẽ mãi mãi là như thế..

- Một nhân vật bí mật có tên Tammy Nguyễn, được người trong cuộc úp mở là một giai nhân mới được tình cờ phát hiện sẽ xuất hiện trong live show. Anh có thể tiết lộ thêm gì về người đẹp này để giải đáp những tò mò của khán giả?

- Đó là một cô bé học sinh, là fan của tôi. Cô ấy đã gửi cho tôi những dòng tâm sự, rằng những ca khúc của tôi đã mang lại cho cô bé ấy nghị lực trong học tập.. tiếng hát của tôi đã làm thay đổi mọi suy nghĩ chán nản của cô ấy. Thêm nữa, trong chương trình này, Hưng được hát với thần tượng của mình, thì tại sao, Hưng lại không dành một cơ hội đặc biệt cho đại diện 1 trong những fan đặc biệt của mình. Đấy là điều Hưng muốn nói đến, sự tiếp nối trong cuộc sống cũng như trong nghệ thuật.

- Nếu không nhầm thì đây là lần đầu tiên Thanh Lam xuất hiện trong một live show hoành tráng của Đàm Vĩnh Hưng. Anh đã thuyết phục thế nào để diva này đồng ý tham gia một live show không giống lắm với những gì chị từng thể hiện? Hai người sẽ song ca hay Thanh Lam xuất hiện như một người bạn, ca khúc nào sẽ được người đẹp trình bày trong live show này?

- Đây là lần thứ 2, thần tượng của tôi nhận lời tham gia vào live show của tôi. Bạn nghĩ show của tôi không có vị trí xứng đáng để Thanh Lam bước vào ư? Bạn chưa hiểu diva này đâu, chị ấy rất tình cảm, rất bản năng, và không có một nguyên tắc nào dành cho những người chị yêu mến, trong đó có tôi. Tôi không chỉ mời được chị tham gia live show của mình mà tôi còn đang sản xuất và sắp phát hành cả một CD của chị ấy, album do chính tôi chọn bài, chọn hình ảnh, chưa kể đến việc book show nước ngoài giùm chị ấy nữa đấy.

Tôi sẽ hát lại kiểu Thanh Lam ngày xưa mà tôi đã từng chịu ảnh hưởng, chị ấy thì hát lại ca khúc mà 10 năm nay, diva này chưa từng một lần nào hát lại.