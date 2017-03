Nguyễn Bích Thủy cùng 20 thí sinh đoạt giải trình diễn “tài năng”

Nghệ sĩ Nguyến Bích Thủy, giải Nhất Cuộc thi Opera quốc tế tại Bangkok, Thái Lan cũng sẽ góp mặt trong chương trình với tiết đơn ca Aria Adele (trích nhạc kịch Con dơi) của tác giả J.Strauss…

Đêm 29/12 sẽ là đêm của các tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật như tuồng, chèo, cải lương tiêu biểu, như: trích đoạn tuồng Đào Tam Xuân do nghệ sĩ Vũ Thị Hiền Trang biểu diễn; trích đoạn cải lương Lê Quyết (vở Trời Nam) do nghệ sĩ Vũ Luân biểu diễn, trích đoạn chèo Đào Huế (vở Chu Mãi Thần) do nghệ sĩ Lê Thị Bích biểu diễn. Và đêm 30/12 sẽ là đêm của các tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, giao hưởng, thính phòng, múa… với những “điểm sáng” như tiết mục múa solo Nam Phương Mẫu tế của nghệ sĩ Tạ Thùy Chi, độc tấu Violon tác phẩm Zigeunerweisen Op.20 của nghệ sĩ Trần Quang Duy, độc tấu Piano tác phẩm Impromptu No.1 O29, Waltzes No.64 & 70 của tác giả Chopin dưới sự biểu diễn của Đỗ Hoàng Linh Chi và nhiều tiết mục của các bộ môn nghệ thuật khác như đàn nhị, đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt, kèn gỗ, xiếc...