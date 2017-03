Nguyễn Cao Kỳ Duyên đoạt Hoa hậu Việt Nam 2014

Tân hoa hậu cao 1m73, số đo 3 vòng: 86 – 63 – 91, Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một trong những thí sinh có ngoại hình gợi cảm nhất của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô cũng dành luôn giải phụ Người đẹp biển.

Sự chuyển giao thế hệ giữa HH Đặng Thu Thảo và Tân HH Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh TPO

Ngay từ những vòng đầu của cuộc thi, cô gái 18 tuổi này đã được chú ý bởi cái tên đặc biệt. Người đẹp cho hay vì quá yêu thích MC hải ngoại tài sắc Nguyễn Cao Kỳ Duyên nên bố mẹ đã đặt cho cô cái tên như vậy.

Sinh viên Đại học Ngoại thương này từng là một cô nàng mũm mĩm với cân nặng 70kg. Vì mong muốn thử sức trong cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, Kỳ Duyên đã hạ quyết tâm giảm cân và cô đã làm được kỳ tích khi giảm gần 15kg để có cân nặng như hiện nay (56kg).

Á hậu 1: Nguyễn Trần Huyền My; Á hậu 2, Nguyễn Lâm Diễm Trang.

Các giải phụ:

Khuôn mặt đẹp nhất:Nguyễn Lâm Diễm Trang.

Mái tóc đẹp nhất: Nguyễn Thị Hà.

Thí sinh được bình chọn nhiều nhất: Đỗ Thị Huệ.

Người có trang phục đẹp nhất:Nguyễn Trần Huyền My

Thí sinh mặc áo dài đẹp nhất:Nguyễn Huỳnh Trúc Mai

Người có làn da đẹp nhất:Nguyễn Thanh Tú

Người đẹp tài năng: Lã Thị Kim Oanh





Nguyễn Trần Huyền My

22 giờ 33, Nguyễn Trần Huyền My (SBD 289) là thí sinh cuối cùng thi ứng xử. Cô chọn giám khảo Tiến sĩ – Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đặt câu hỏi.



Nguyễn Lâm Diễm Trang 22 giờ 31, Nguyễn Lâm Diễm Trang, SBD 858, chọn giám khảo nhà thơ Hữu Việt đặt câu hỏi.

22 giờ 29, Nguyễn Thanh Tú (SBD 268) chọn giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân đặt câu hỏi.



Nguyễn Thanh Tú

Nguyễn Cao Kỳ Duyên chọn giám khảo Trần Ly Ly.



Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SBD 283)

22 giờ 22, thí sinh Lã Thị Kiều Anh (SBD 099) người đầu tiên bước vào thi ứng xử. Cô chọn giám khảo Lê Diệp Linh đặt câu hỏi ứng xử.



Lã Thị Kiều Anh

Danh sách 10 người đẹp nhất:

Phạm Thị Hương (SBD 242); Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SBD 283); Nguyễn Huỳnh Trúc Mai (SBD 491); Nguyễn Lâm Diễm Trang (SBD 858); Trang Trần Diễm Quỳnh (SBD 716); Lã Thị Kiều Anh (SBD 099); Nguyễn Thanh Tú (SBD 268); Đỗ Thị Huệ (SBD 532); Nguyễn Thị Bảo Như (SBD 680); Nguyễn Trần Huyền My (SBD 289).

22 giờ 6 phút, đã xác định top 10. 28 thí sinh còn lại chờ giải phụ.

21 giờ 59, thí sinh đầu tiên trong top 10 là Phạm Thị Hương, SBD 242.

21 giờ 45, 38 thí sinh vào vòng thi dạ hội để chọn ra top 10.

21 giờ 40, diva Hồng Nhung và vũ đoàn thể hiện ca khúc ‘Bay đi cánh chim biển’ của nhạc sĩ Đức Huy.

21 giờ 34, ca sĩ Tùng Dương trình bày ca khúc "Con ốc" của nhạc sĩ Lưu Hà An) cùng nhạc sĩ Nguyên Lê đệm đàn.



Vòng thi áo tắm - Ảnh TPO

21 giờ 29, MC Nguyễn Khắc Nguyện giao lưu trò chuyện kinh nghiệm với hoa hậu Mai Phương Thúy (2006). Cựu hoa hậu cách đây tám năm chia sẻ với 38 thí sinh, đó là vẻ đẹp 'Chân - Thiện - Mỹ'.

21 giờ 6 phút, 38 người đẹp bước vào vòng thi áo tắm.

21 giờ 1 phút, nữ danh ca người Mỹ Kelly Clarkson - người đã giành được hai giải Grammy cao quý đang biểu diễn ca khúc Because of You.





Nữ danh ca người Mỹ Kelly Clarkson

20 giờ 58, 20 thí sinh tiếp tục giới thiệu qua clip.

20 giờ 52, ca sĩ Hà Anh Tuấn trình bày ca khúc Việt Nam quê hương tôi của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Vòng thi đầu tiên - Ảnh TPO 20 giờ 41, 38 thí sinh lần lượt bước vào vòng thi đầu tiên trong trang phục áo dài truyền thống.

MC, hoa hậu Jennifer Phạm cùng MC Nguyễn Khắc Nguyện dẫn dắt xuyên suốt chương trình - Ảnh TPO

MC, hoa hậu Jennifer Phạm- Ảnh TPO

20 giờ 38, MC, hoa hậu Jennifer Phạm vừa thay áo tím bằng áo hồng giới thiệu ban giám khảo.



Ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: Hồng Vĩnh

MC giới thiệu hai thành viên trong ban cố vấn của cuộc thi đó là nhà báo Dương Xuân Nam, nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong – người sáng lập ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Chị Đặng Thanh Hằng - Viện chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe Thanh Hằng Beauty Medi, thành viên Ban cố vấn sức khỏe và sắc đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Ban giám khảo gồm những gương mặt quen thuộc: Tiến sĩ – Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số & Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế; Tổng biên tập báo Gia đình & Xã hội - Trưởng Ban Giám khảo; Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân; Nhà biên đạo múa Trần Ly Ly – Phó hiệu trưởng Trường múa TP Hồ Chí Minh; Nhà nhân trắc học, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Diệp Linh – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Nhà báo, nhà thơ Hữu Việt – Phó trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ, báo Nhân Dân.

20 giờ 15 trên VTV1 và 11 đài truyền hình khác đã truyền hình trực tiếp cuộc tranh tài của 38 người đẹp "người tám lạng kẻ nửa cân".

20 giờ 13: Ca sĩ Hồ Ngọc Hà mở màn rất sôi động.



Ca sĩ Hồ Ngọc Hà (giữa) - Ảnh NLĐO

Hoa hậu Việt Nam 2012 Thu Thảo và Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền tại đêm chung kết. Ảnh: Hồng Vĩnh

Sau đó là vòng thi áo tắm và dạ hội để chọn ra top 10. Ban giám khảo sẽ lựa chọn 5 thí sinh có điểm cao nhất trải qua phần thi ứng xử để tìm ra gương mặt Hoa hậu Việt Nam 2014.

Ngoài VTV1, còn có các đài truyền hình trực tiếp như: SCTV4, SCTV7, PT-TH Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cần Thơ, VTV Huế, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Có nhiều người đẹp được đánh giá cao. Trong số đó có bảy người đẹp được PLO bình chọn, đó là:

Phạm Thị Ngọc Quý, SBD 789, 19 tuổi (TP HCM), cao 1,75 m, nặng 52 kg, số đo 80-66-93, sinh viên ĐH Hoa Sen.

Phạm Thị Ngọc Quý

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, SBD 283, 18 tuổi, (Nam Định), cao 1,73 m, nặng 59 kg, số đo 86-63-91, sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại thương.

Phạm Thị Hương

Phạm Thị Hương, SBD 242, 23 tuổi (Hải Phòng), cao 1,73 m, nặng 52 kg, số đo 81-64-92.

Đỗ Thị Huệ, SBD 532, 23 tuổi (Quảng Ninh), cao 1,71 m, nặng 55 kg, số đo 86-62-93, đã tốt nghiệp Cao đẳng Điện lực Quảng Ninh.

Trang Trần Diễm Quỳnh

Trang Trần Diễm Quỳnh, SBD 716, 21 tuổi (TP.HCM), cao 1m76, nặng 51kg, số đo 84-61-92; đang là sinh viên Trường Institution.

Nguyễn Trần Khánh Vân , SBD 990 đến từ TP.HCM. Cô gái này vừa tròn 19 tuổi, chiều cao 1,73, cân nặng 47kg, số đo ba vòng khá lý tưởng 80-59-88.



Đặc biệt có một thí sinh H'Ăng Niê, cô gái Tây Nguyên, SBD 626, 22 tuổi (Đắc Lắc), cao 1,71 m, nặng 50kg, đang là nhân viên một công ty truyền thông.

Còn Dân trí thì chọn top 5, ngoài ba thí sinh trùng với PLO: Phạm Thị Hương, Phạm Thị Ngọc Quý, Trang Trần Diễm Quỳnh thì có hai gương mặt mới:

Võ Hồng Ngọc Huệ

Nguyễn Thị Bảo Như

Vietnamnet, chọn hai thí sinh, ngoài Trang Trần Diễm Quỳnh, thí sinh còn lại là Nguyễn Trần Huyền My, SBD: 289.

Huyền My được đánh giá là ứng cử viên sáng giá giành vương miện cuộc thi HHVN 2014

Cũng trên Vietnamnet thông tin, sáu giải phụ của phần thi Người đẹp tài năng đã được công bố. Mỗi giải có giá trị là 5 triệu đồng.

Các người đẹp nhận giải phụ của phần thi Người đẹp tài năng

Sáu cái tên, đó là: Đỗ Thùy Dương (SBD 138) với tiết mục múa Tiếng gọi nơi hoang dã; Lã Thị Kiều Anh (SBD 099) với tiết mục ảo thuật; Đồng Ánh Quỳnh (SBD 980) với tiết mục múa Chăm; Nguyễn Lâm Diễm Trang (SBD 858) với tiết mục múa Tự nguyện; Phạm Thị Ngọc Quý (SBD 789) với tiết mục múa dân gian; Nguyễn Thị Lệ Nam Em (SBD 294) hát ca khúc Gần lắm Trường Sa.

Trong số sáu giải này, BTC sẽ chọn ra một giải Người đẹp tài năng chính thức và sẽ công bố trong đêm chung kết tối nay.

VnExpress bình chọn thêm:

Nguyễn Thị Hà Vy (số báo danh 986) đang là sinh viên Đại học Kinh tế Huế, 20 tuổi. Cô cao 1,67 m, nặng 48 kg với số đo hình thể 78-60-88. Đồng Ánh Quỳnh (số báo danh 980). Cô năm nay 19 tuổi, đến từ Hà Nội, là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Công đoàn. Cô cao 1,67m, cân nặng 49kg, số đo ba vòng là: 84-62-91. Đỗ Thùy Dương (số báo danh 138). Cô gái 23 tuổi đến từ Hà Nội này vừa tốt nghiệp Đại học Luật, và đang theo đuổi bậc cao học chuyên ngành này. Cô cao 1,66 m, cân nặng 48 kg, số đo ba vòng là 85-65-87. Nguyễn Thanh Tú (số báo danh 268). 19 tuổi, đến từ Hà Nội và là sinh viên năm thứ hai Học viện Báo chí tuyên truyền. Người đẹp cao 1,69 m, nặng 50 kg, chỉ số hình thể là: 78-60-93. Nguyễn Thị Thu Hà (số báo danh 395). Cao 1,68 m, nặng 48 kg, số đo ba vòng là 79-61-92, đến từ Hà Giang. Người đẹp 22 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Vậy ai sẽ lên ngôi tối nay.