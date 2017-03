Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương làm Chủ tịch danh dự Hội khảo cổ học VN

Đây sẽ là nơi tập trung đội ngũ trí thức về khảo cổ học trong cả nước, có thể đảm trách các công việc như: Tham gia hoặc nhận các hợp đồng khoa học về khảo cổ học như điều tra, thám sát, khai quật; Đào tạo hướng dẫn các cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ; tham gia tư vấn, phản biện các đề tài khoa học; và đặc biệt là nhận giám định các hiện vật khảo cổ - một nhu cầu ngày càng phát sinh mạnh mẽ trong xã hội.

Theo các chuyên gia, rất nhiều các công trình khảo cổ bắt nguồn từ việc người dân vô tình phát hiện và báo tin, từ đó các chuyên gia mới mới vào cuộc. Do đó sự tham gia của cộng đồng có một vai trò hết sức quan trọng đối với ngành khảo cổ học. Do đó Hội không quá khắt khe trong việc thu nạp thành viên. Để trở thành hội viên của Hội Khảo cổ Việt Nam chỉ cần có niềm say mê với khảo cổ và có trình độ từ trung học trở lên.