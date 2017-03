Nguyễn Hương Thảo: Nhà khoa học hóa thành nàng tiên cá

Hương Thảo sinh năm 1989 tại Hà Nội, học cấp ba tại Trường chuyên Amsterdam Hà Nội, tốt nghiệp ngành hóa sinh tại ĐH Bates (Mỹ). Hiện cô đang công tác tại Viện Công nghệ sinh học - Viện Khoa học Việt Nam.

Đến với cuộc thi, Hương Thảo hai lần hóa thân thành nàng tiên cá với hai ca khúc Part of your world, Beyond My Wildest Dreams trích từ vở nhạc kịch The little mermaid (Nàng tiên cá). Trong Part of your world, cô sắm vai nàng tiên cá hồn nhiên và vô tư ca hát, còn trong Beyond My Wildest Dreams, cô diễn tả cảm xúc bỡ ngỡ của nàng tiên cá khi lần đầu tiên lên bờ.

Hát nhạc kịch đòi hỏi khả năng biểu cảm và phát âm rõ ràng. Tuy Hương Thảo không học thanh nhạc, cô hát Opera một cách tự nhiên theo cách của chính cô nhưng rất đúng kỹ thuật và phát âm rất rõ ràng. Hương Thảo cũng có thẩm mỹ âm nhạc cao, thể hiện trong việc chọn các bài hát tốt.

Nhạc sĩ ĐỨC TRÍ