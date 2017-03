Nguyễn Ngọc Tư: "Hết hồn!"

Thương hiệu Nguyễn Ngọc Tư đáng để các báo đài, NXB, phát hành sách phải săn đón trong mấy năm qua là điều không ai chối cãi. Thế nhưng, Nguyễn Ngọc Tư lại vừa được báo Văn nghệ trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam “săn đón” một cách không… bình thường. Số là, trên phụ trang của báo Văn nghệ trẻ Xuân Kỷ Sửu vừa phát hành có in kèm 12 truyện ngắn “hay nhất mọi thời kỳ” viết về đề tài “tam nông”: nông nghiệp, nông thôn và nông dân của các cây bút gạo cội: Ngô Tất Tố, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Tô Hoài, Sơn Nam, Nguyễn Huy Thiệp… thì bỗng xuất hiện cái “truyện ngắn” Trăm năm bến cũ con đò của Nguyễn Ngọc Tư. Với thương hiệu của Nguyễn Ngọc Tư, chị có thể đại diện lớp nhà văn hậu bối để “ngồi cùng chiếu” với các bậc “cha, chú” kia. Thế nhưng, Trăm năm bến cũ con đò lại không phải là truyện ngắn, chính xác nó là một tạp văn.

Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn chuyên nghiệp, hơn ai hết chị hiểu giá trị thể loại mà mình đã viết. Do đó, không hiểu sao báo Văn nghệ trẻ lại “mời” một cái tạp văn ngồi vào “chiếu truyện ngắn”?! Nguyễn Ngọc Tư có mấy lời “xin thưa lại” với bạn đọc trên blog của chị, như sau: “Thấy báo Văn nghệ trẻ in một bài tản văn của mình, ghi là (1 trong) 12 truyện ngắn hay các thời kỳ về nông thôn, nông dân và nông nghiệp. Hết hồn. Vì nó là tạp văn chỉ 1.230 chữ, nhưng nó được xếp chung với Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan), Nghèo (Nam Cao), Làm no (Ngô Tất Tố), Vợ chồng trẻ con (Tô Hoài), Anh Keng (Nguyễn Kiên), Khách ở quê ra (Nguyễn Minh Châu), Con Bảy đò đưa (Sơn Nam), Thời sự làng tôi (Trần Đăng Khoa), Hai người đàn bà xóm Trại (Nguyễn Quang Thiều), Thương nhớ đồng quê (Nguyễn Huy Thiệp), Củ khoai nướng (Tạ Duy Anh)... thì tội nghiệp cái thân gầy gò xanh xao của nó. Mà, cũng không phải nông dân, nông nghiệp, nông thôn gì hết. Thôi, báo cũng in rồi, gạo nấu thành cơm, ván đã đóng... hàng (quan tài)... Đành khóc lên ba tiếng hức hức hức...”.