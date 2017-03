Nguyễn Phi Hùng hát vì trẻ em da cam

Là ca khúc cộng đồng, Vì một thế giới tươi đẹp được thực hiện như một nhạc hiệu kêu gọi chung tay góp sức, tham gia hoạt động thiện nguyện.

Ca khúc trên do nhạc sĩ người Nhật Toshiaki Uchimoto sáng tác (lời Việt: Nguyễn Phi Hùng) vừa ra mắt đã tạo được nhiều thiện cảm với người nghe. Ca khúc gồm 2 phiên bản, phiên bản Việt do Nguyễn Phi Hùng thể hiện và phiên bản tiếng Nhật do ca sĩ Yoshie Ruth Linton thể hiện.

Sắp tới, Vì một thế giới tươi đẹp được phát sóng ở cả Việt Nam lẫn Nhật Bản trên các đài phát thanh, truyền hình (không bán ngoài thị trường băng đĩa). Toàn bộ số tiền thu được từ dự án này sẽ được gửi tặng các trung tâm, mái ấm đang chăm sóc trẻ em bị chất độc da cam/dioxin.

Đợt 1 của chuyến viếng thăm và tặng quỹ do Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Đức thực hiện, sẽ diễn ra vào ngày 4-8 tại mái ấm Thiện Duyên (huyện Củ Chi - TPHCM), nơi đang chăm sóc rất nhiều trẻ em bị chất độc da cam/dioxin.