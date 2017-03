Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan tham gia “Khi người ta trẻ” tháng 9

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 vào 20h ngày 25/09/2008 và phát lại trên VTV3.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan sinh tại Phú Xuyên, Hà Đông (cũ). Năm 1951 ông được lựa chọn và sang học ở Trung Quốc. Năm 1954 sang học ở Liên xô. Đầu năm 1956 ông công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên xô, từ đó vào ngành ngoại giao. Ông đã 4 lần công tác tại đại sứ quán ở Liên xô, "kinh qua" các chức vụ: Tùy viên, Bí thư thứ Ba, thứ Nhất, Tham tán, Tham tán công sứ.

Từ năm 1961-1964, Nguyên Phó Thủ tướng học tại trường Đại học quan hệ quốc tế Matxcơva (MGIMO). Trong Bộ ngoại giao, ông đã làm các công tác: phiên dịch, nghiên cứu chiến lược đối ngoại, kinh tế quốc tế, tổ chức; giữ các chức vụ: Vụ phó, Vụ trưởng, trợ lý Bộ trưởng, từ năm 1990 là Thứ trưởng, sau đó là Thứ trưởng thứ Nhất; năm 2000 được phong hàm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền. Năm 2000 được cử làm Bộ trưởng bộ Thương mại. Năm 2002 là Phó Thủ tướng. Năm 2007 ông xin nghỉ hưu.

Ông Vũ Khoan vào Đảng Cộng sản VN năm 1960, qua nhiều cấp ủy, là ủy viên Trung ương 3 khóa VII, VIII, IX, riêng khóa IX được bầu là Bí thư Trung ương Đảng. Ông đã được khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhất, 2 Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Huân chương Hữu nghị các dân tộc (Liên xô cũ), Huân chương Tự do hạng Nhất (Lào), Huân chương Mặt trời mọc (Nhật bản)

Còn nhân vật trẻ Nguyễn Vũ Minh sinh ngày 28/9/1983 tại Hà Nội. Anh là cử nhân Học viện Quan hệ Quốc tế, Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao Việt Nam. Tốt nghiệp loại khá, nằm trong 7% sinh viên có điểm trung bình cao nhất của khóa 2001-2005, và trong 1,5% cử nhân có 3 điểm thi và khóa luận tốt nghiệp tuyệt đối từ năm 1993 đến 2005 của Học viện Quan hệ Quốc tế. Hiện Minh đang là Chuyên viên tổ An ninh, hòa bình và giải trừ quân bị, Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Nguyễn Vũ Minh từng tham gia nghiên cứu các vấn đề chính trị, an ninh và hòa bình tại các cơ chế, tổ chức đa phương quốc tế và khu vực, tham gia các đợt vận động các quốc gia thành viên Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008 – 2009.

Ngoài ra anh còn trực tiếp tham gia Nhóm Hội đồng Bảo an (là đầu mối thường trực, trực tiếp xử lý các công việc tại HĐBA của Việt Nam trong nhiệm kỳ 2008 – 2009), trong đó, theo dõi trực tiếp các đề mục chung (thematic) liên quan đến giải trừ quân bị, gìn giữ hòa bình, xây dựng hòa bình trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Đầu mối (luân phiên) tổng hợp, xây dựng các báo cáo tuần, tháng, quý về hoạt động của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an trình Lãnh đạo Bộ hoặc Thủ tướng Chính phủ...

Theo góc nhìn của số đông khán giả, nghề ngoại giao như một thế giới đầy hào nhoáng với những con người “đi mây về gió”, công việc sang trọng và đi nước ngoài liên tục. Thế nhưng góc nhìn của người trong nghề lại hoàn toàn khác, có những góc khuất “chân lấm tay bùn” mà người ngoài ít có dịp biết tới.Vậy thực tế câu chuyện hậu trường trong nghề ngoại giao diễn ra như thế nào? Qua những câu chuyện chia sẻ đầy chân thực của chính người trong nghề, đây sẽ là một dịp để khán giả truyền hình cùng khám phá một nghề nghiệp ít được hiểu một cách cụ thể và tường tận.

