Nguyễn Thị Huyền thỏa mãn với cuộc sống

- Mục đích của chị khi trở về Việt Nam?

- Tôi quay lại ở hẳn Việt Nam để cống hiến cho đất nước. Trước đây tôi học báo viết, nhưng khi sang Anh du học lại chuyển sang báo hình. Tôi luôn quan niệm đi học để lấy kiến thức chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại xứ sở sương mù suốt đời. Nhiều người cho rằng cuộc sống phương Tây là thiên đường nhưng tôi lại nghĩ, sống ở nơi chôn rau cắt rốn là tốt nhất. Tôi không sợ bắt đầu lại từ con số không. Đi học là bước đầu mà tôi đã vượt qua để tiến lên những nấc thang mới. Con người có những bước thăng trầm, phát triển khác nhau. Có điều sau 5 năm trở về, tôi thấy choáng váng về giá cả, cách tiêu tiền và tự hỏi không biết bây giờ mình có ngố quá không?

- Điều gì khiến chị quyết định lập gia đình khi đang đi học?

- Duyên ông trời cho thì mình nhận thôi. Chúng tôi gặp nhau tình cờ qua một người bạn. Lúc ấy hai người ở hai tỉnh khác nhau. Ngày mới quen nhau, anh cũng không biết tôi là Hoa hậu. Chúng tôi yêu nhau một năm thì cưới. Anh rất tốt, yêu vợ, thương con, một người đàn ông của gia đình. Đấy chính là nét thu hút tôi và khiến tôi quyết định chọn anh làm điểm tựa cuộc đời mình.

- Làm mẹ ở tuổi còn rất trẻ, chị gặp phải những khó khăn gì?

- Không biết có quá tự tin không mà dù có con sớm nhưng tôi không hề bỡ ngỡ. Có thể đó một phần là do bản năng và một phần là do kinh nghiệm tôi tích lũy từ việc chăm sóc các cháu trước đây. Tôi thấy mình rất may mắn vì khi em bé ra đời có bà sang đỡ đần. Hơn nữa, việc học bên đó khác với ở Việt Nam, không phải ngày nào cũng đến trường mà chủ yếu là tự học. Tôi thường tranh thủ lúc con ngủ để học. Tôi không nghỉ buổi nào trong thời gian mang thai và khi sinh em bé chỉ phải vắng mặt hai tuần.

Hiện tôi có cô con gái vô cùng đáng yêu vừa tròn tuổi rưỡi tên là Tống Khánh Linh. Rất trùng lặp là chồng tôi họ Tống và Tống Khánh Linh là nhân vật tôi thích nhất trong ba chị em nổi tiếng Trung Quốc. Tôi mong con gái mình cũng mạnh mẽ, cá tính, thông minh và có tâm như nhân vật này. Em bé giống ông nội nhiều hơn bố mẹ nhưng rất đáng yêu.

- Lúc này đã là một người phụ nữ của gia đình, chị thấy mình khác gì so với khi đăng quang Hoa hậu?

- Về bản chất và tư duy tôi không khác gì lắm. Có chăng là ngày xưa đi shopping mua đồ cho mình thì bây giờ chỉ nhìn đồ cho em bé thôi, quên mất là mình cần gì hay muốn mua gì nữa. Một ngày của tôi bây giờ chỉ có con thôi vì tôi chưa xin được việc làm, tất cả thời gian chủ yếu dành cho con.

- Người đẹp thường gắn với câu “Hồng nhan bạc mệnh”, các Hoa hậu Việt Nam cũng có không ít người chịu sự đổ vỡ tình cảm. Chị làm thế nào tránh mình khỏi điều này?

- Tôi sợ rằng nói trước bước không qua, nếu nói hay đến lúc không may đứt gánh giữa đường thì rất ngại. Tôi chỉ muốn nói hiện tại tôi thỏa mãn với cuộc sống của mình. Mong cái đa đoan ấy không xảy ra với tôi. Tôi cho rằng gìn giữ gia đình là một quá trình đòi hỏi cả thời gian và nghệ thuật. Nếu đổ vỡ tình cảm thì coi như mình kém tài kém phận. Chuyện duyên số trời cho lúc nào, lấy đi lúc nào thật khó nói. Xây dựng cuộc sống gia đình phải từ cả hai người, có thể người chồng hoặc chính mình một lúc nào đó thay đổi tình cảm, suy nghĩ. Khó mà nói trước điều gì.

- Ngay sau khi đăng quang, chị vội vã đi du học và một thời gian dài không xuất hiện trên báo chí khiến nhiều người gọi chị là “Hoa hậu bí ẩn”. Chị nghĩ thế nào về điều đó?

- Tôi đi học xa nên không có cơ hội tiếp xúc công chúng. Trước khi đi tôi đã thông báo với mọi người là tôi tạm ngừng tất cả hoạt động, đi học để đầu tư cho chính danh hiệu và sự yêu mến mà mọi người dành cho mình. Tôi cho rằng cái quan trọng nhất là tôi học được gì để quay trở lại tri ân đất nước ra sao. Nếu thời gian đó tôi ở lại phục vụ công chúng thì rất tốt, nhưng tính kỹ thì nghỉ hai năm để hoạt động xã hội rồi mới quay lại học là cả một vấn đề. Chuyên ngành của tôi không thể vừa học vừa tham gia công tác xã hội được. Tôi cần chuyên tâm cho ngành nghề mình theo đuổi.

- Đến lúc này, chị nhìn nhận gì về tin đồn mình bị đánh ghen cạo đầu sau khi đăng quang?

- Trong thời gian “xuống tóc”, tôi có rất nhiều người làm chứng. Đơn giản như khi đó tôi ở với hai cô sinh viên khác là bạn rất thân tên là Thảo và Linh. Lúc tôi cắt tóc có hai cô bạn thân này bên cạnh. Vợ của bác Hồ Quang Minh, đạo diễn trong Thời xa vắng, chính là người đã khuyên tôi cạo đi để có tóc mới vì tóc tôi rất mỏng và da đầu luôn bị sần ngứa, dù không phải bị nấm. Có lẽ do cô ở Pháp và Thụy Sĩ nhiều năm nên suy nghĩ thoáng hơn người VN trong chuyện này. Thời gian làm phim, tôi ở gần cô nên cô đã thuyết phục được tôi. Lúc tôi nói với mọi người sau khi hoàn thành phim sẽ cạo trọc để nuôi tóc mới, cả đoàn làm phim đều bất ngờ. Họ biết rằng tôi nói thật.

- Từng chạm ngõ điện ảnh với "Thời xa vắng”, chị có định quay trở lại với nghệ thuật thứ bảy hay không?

- Đó là cái duyên và nhờ đó tôi biết được sự khó khăn vất vả của người nghệ sĩ. Đúng hôm quay cảnh quan trọng Sài dìu Hương, nhân vật tôi thủ vai, xuống thuyền, tôi bị zona thần kinh ở lưng. Tôi và anh Ngô Thế Quân diễn không hợp lắm vì ngượng ngùng trong việc đóng cảnh tình cảm, phải quay đi quay lại mấy chục lần khiến lưng tôi đau rát. Khi xem lại phim tôi vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác này.

Tôi cho rằng mình may mắn được chọn vào vai chính của Thời xa vắng nhưng không có nghĩa là đủ tài năng tham gia lĩnh vực điện ảnh. Nếu có đạo diễn nào đó ngỏ lời mời trong lúc này, tôi cũng chưa tự tin cho rằng mình diễn được.