Nhà báo bán thơ giúp đồng nghiệp chữa bệnh

Vợ chồng nhà báo Lê Quang - Ảnh FB Bùi Nguyễn Trường Kiên

Nhà báo, nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên cũng là đồng nghiệp của nhà báo Lê Quang khi cùng công tác tại báo điện tử Vietnamnet. Anh cho biết về việc bán thơ gây quỹ giúp bạn: "Nhà báo Lê Quang (cựu phóng viên, biên tập viên của báo SGGP, Vietnamnet, AVG…) bị đột quỵ cùng với bệnh tiểu đường, biến chứng sang thận nặng và bị liệt nửa người phải di chuyển bằng xe lăn từ 3 năm qua, hàng ngày anh phải lọc thận 4 lần...

Hiện tại, hoàn cảnh của nhà báo Lê Quang rất neo đơn, bệnh tình của anh hoàn toàn trông cậy vào một tay chăm sóc của vợ anh. Trong suốt 3 năm qua, mọi chi phí sinh hoạt và thuốc thang của gia đình anh cũng đều trông chờ vào người thân, đồng nghiệp, bạn hữu chu cấp, giúp đỡ. Song điều làm cho mỗi chúng ta sẽ càng thắt lòng hơn, khi biết thêm một thông tin khác: từ hơn một năm nay vợ anh Quang lại phải mang căn bệnh hiểm nghèo - ung thư vú. Chúng tôi đến thăm vợ chồng anh mà cứ rưng rưng…Nhân xuất bản tập thơ thứ 5 “Ru cho một thuở…” tôi xin dành tặng cho vợ chồng anh Lê Quang toàn bộ tiền phát hành tập thơ trên. Rất mong các bạn ủng hộ".





Bìa cứng và bìa mềm tập thơ của nhà báo, nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên

Nhà báo, nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên (bên trái) tại buổi bán thơ giúp bạn sáng nay

Tấm lòng vì bạn của nhà báo, nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của bạn bè, đồng nghiệp. Trong đó, Quỹ Tình thơ do nhà thơ Lâm Xuân Thi – Hồ Thi Ca và Phan Hoàng điều hành đã quyết định mua 100 cuốn “Ru cho một thuở…” (bìa cứng, giá 85.000 đồng/1 cuốn). Bên cạnh đó nhiều người yêu thơ trên khắp cả nước kể cả ngoài nước, văn nghệ sĩ... đã đặt mua để cùng chung tay giúp vợ chồng nhà báo Lê Quang vượt qua bệnh tật để tiếp tục hành trình viết báo.

Được biết, chiếc xe lăn nhà báo Lê Quang đang sử dụng là do nhà báo Đỗ Minh Hùng tặng khi thấy đồng nghiệp Lê Quang (công tác chung tại báo Sài Gòn Giải Phóng) đi lại khó khăn do bệnh nên tặng bạn. Nhà báo Đỗ Minh Hùng trải qua ba lần đột quỵ. Bạn bè, đồng nghiệp đã tổ chức một trấn đấu giao hữu và dành toàn bộ số tiền giúp anh chữa bệnh. Nhưng sau đó nhà báo Đỗ Minh Hùng cũng đã qua đời hồi đầu năm nay (tháng 2-2015) do đột quỵ lần thứ tư.