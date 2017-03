Nhà báo mù phiêu lưu khắp thế giới

Sophie Massieu trong một tập của loạt phim Trong đôi mắt bạn - Ảnh: Marie Claire



Phim có thể lên sóng VTVTại Liên hoan phim châu Âu - VN lần 4 đang diễn ra (8 đến 17-6 tại Hà Nội và 15 đến 24-6 tại Đà Nẵng), khán giả VN đã có dịp chứng kiến cuộc hành trình của Sophie qua hai tập phim khám phá đảo Corse (Pháp) và New Orleans (Mỹ).



Có mặt tại buổi trình chiếu hôm 10-6 tại Hà Nội, ông Sebastien Deurdilly - tổng biên tập loạt phim tài liệu này, cho biết: VN có thể là quốc gia thứ 16 phát trọn vẹn 40 tập phim trên sóng truyền hình. Hiện tại nhà sản xuất loạt phim đang làm việc với Đài truyền hình VN (VTV) để sớm thực hiện kế hoạch này.

Với mỗi tập phim dài 26 phút, khán giả truyền hình cùng Sophie Massieu và chú chó Pongo trải qua những cuộc phiêu lưu lạ lùng; ở đó nhân vật trải nghiệm cuộc hành trình bằng trái tim, trí óc và các giác quan, trừ thị giác. Đó là những chuyến đi mạo hiểm, ngập tràn cảm xúc và bất ngờ nối tiếp qua các nước Đức, Brazil, Bulgaria, Canada, Trung Quốc, Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Ethiopia, Pháp, Hi Lạp, Hungary, Ấn Độ, Ireland, Israel, Ý, Jordan, Phần Lan, Madagascar, Morocco, Palestine, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.Sophie nói: “Ở mỗi nước tôi đều có những kỷ niệm khác nhau và đều rất mãnh liệt. Tại Brazil, tôi vô tình có mặt trong một cuộc họp của vùng Corsica và gặp một người chăn cừu phi thường.



Ở đảo Corse, thật không thể tin được, tôi đã sống sót sau cuộc nhảy dù. Còn ở Ấn Độ, ngôi sao lớn của cuộc hành trình là Pongo đã vượt qua được cái nóng như thiêu... Tôi đã được tới Louisiana, New York (Mỹ), Thượng Hải (Trung Quốc) là những nơi tôi từng mơ ước được đi! Có người hỏi tôi làm thế nào để bạn cảm thấy sự khác biệt giữa một bãi biển ở Brazil hoặc Israel. Có nhiều điều mà phải đến tận nơi chúng ta mới có thể cảm nhận rõ.



Những vùng biển này đã chào đón tôi với khí hậu, mùi vị của biển, của cát... mà một phụ nữ sinh ra ở miền biển Normandie như tôi đủ nhạy cảm để nhận ra sự khác biệt”.Việc giao tiếp được thành thạo ba ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ý đã giúp cô gái người Pháp tiếp cận các điểm đến dễ dàng hơn.



Sophie có nền tảng học vấn tốt, cô đã nghiên cứu về lịch sử pháp luật và khoa học chính trị, là một trong những học viên khiếm thị đầu tiên gia nhập Trung tâm Thông tin và báo chí Paris (CFJ). Người phụ nữ 36 tuổi từng cộng tác với nhiều báo, đài truyền hình, phát thanh trong khoảng 4-5 năm và từ năm 2005 là biên tập viên chính trong bốn năm ở một tạp chí của Hiệp hội Những người khuyết tật Pháp (AFI).



Thế rồi vận may đến khi Sophie được chọn là người dẫn dắt cuộc hành trình du lịch và khám phá Trong đôi mắt bạn - nhiệm vụ mà Sophie ước mơ từ lâu, giúp cô có thể “mở rộng tầm nhìn”, không còn đóng khung bản thân là một người khiếm thị.Hành trình của Sophie đã giúp mọi người có thể “ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt của người khác”. Nói như Sophie, “đến bất kỳ vùng đất nào để sống thì tôi chỉ cần nơi đó có mặt trời”.



Cuộc hành trình đó đã được ghi lại qua 40 tập phim Trong đôi mắt bạn, phát liên tục mỗi ngày trên kênh truyền hình Arte, gây xôn xao dư luận Pháp, Đức và nhiều nước châu Âu khác. Loạt phim tài liệu Trong đôi mắt bạn (tiếng Pháp: Dans tes yeux; tiếng Anh: Through your eyes), phát sóng từ tháng 3-2012, được thực hiện dưới hình thức “nhật ký du lịch”.