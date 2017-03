Nhà báo Thu Uyên: Nghề báo giúp tôi thú vị hơn

Xinh đẹp, thành công trong nghề nghiệp, luôn gây ấn tượng với những câu chuyện xúc động của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", lại cộng thêm vai trò của một "sếp" trong môi trường làm việc bận rộn và năng động là truyền hình, thế nhưng nữ nhà báo Thu Uyên trong thực tế lại hoàn toàn khác xa với những gì tôi hay nhiều người khác vẫn mường tượng về chị.

Thu Uyên kể rằng chị vẫn dành khá nhiều thời gian cho các thú vui đọc sách, nấu ăn, giành gần như toàn quyền chăm sóc nhà cửa, vẫn tay trong tay đi dạo, cùng các con lùng tìm những cuốn sách, băng đĩa nhạc ưa thích hay vẫn cùng bạn bè kéo nhau vào rạp xem những bộ phim mới.

Chị không đầu tắt mặt tối với công việc với lý do đơn giản: chị tin rằng nếu chỉ biết có công việc thì sẽ không bao giờ làm ra được những chương trình thú vị, hấp dẫn người xem.

1. Gọi điện đề nghị gặp chị, Thu Uyên thoáng chút do dự nhưng rồi cũng quyết định đồng ý bởi với chị, Báo Công an nhân dân vẫn là… "người nhà". Hẹn ngày thứ 7, lịch gặp chị vẫn cứ thay đổi liên tục theo từng… giờ bởi những công việc bất ngờ của cơ quan chị đang công tác (VTV9) dồn về. Rất may, cuối ngày, mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Khi chúng tôi đến thì Thu Uyên đã đang chuẩn bị cho bữa tối.

Câu chuyện của chị không bắt đầu bằng công việc của người làm truyền hình mà bắt đầu từ nơi mà chị cho là riêng tư nhất. Đó là căn hộ ăm ắp những đồ đạc, sách vở, băng đĩa nhạc của gia đình chị tại khu Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

Căn hộ nhiều đồ đạc nhưng chúng lại được sắp xếp gọn gàng và khoa học. Thu Uyên bảo chị thích yên tĩnh, rất ít khi mời bạn bè đến tụ tập ở nhà. Nấu ăn, thu dọn nhà cửa, tay trong tay đi dạo với con, tìm và đọc những cuốn sách yêu thích là thú vui thường xuyên trong những phút rảnh rỗi của chị.

Trong căn nhà của Thu Uyên, hầu như góc nào cũng "án ngữ" một cuốn sách đang đọc dở. Chúng khiến tôi tò mò, không hiểu với một nữ nhà báo luôn đảm bảo một khối lượng công việc lớn như chị hiện nay thì lấy đâu ra nhiều thời gian đọc sách như thế. Chị cười, đọc sách đã trở thành thói quen, là thú vui được cả gia đình chị ủng hộ…

Thu Uyên tin rằng, nếu một người chỉ biết tối mắt tối mũi cho công việc thì sẽ không thể làm được những sản phẩm thú vị, nhất là những tác phẩm nghe - nhìn cho truyền hình.

Có lẽ thế nên thời gian chị dành cho công việc không hẳn quá nhiều như người đời thường nghĩ về các nhà báo nữ thành đạt xưa nay. Mang việc của cơ quan về nhà làm, tranh thủ làm việc nhà trong ngày làm việc chỉ là chuyện thường tình. Căng thẳng dựng phóng sự, viết kịch bản thì đi cho cá ăn, đọc sách.

Hết đọc thư khán giả gửi về cho chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" thì dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Chị không quan trọng thời gian nào dành cho công việc nào nhưng luôn theo một tiêu chí bất di bất dịch: làm việc nào thì phải đảm bảo kết quả tốt cho việc đó, không để ai phải than phiền.

Đó là trong hiện tại chứ khi mới nhận lời về xây dựng chương trình của ban lãnh đạo VTV9, phải mất gần hai tháng trời, Thu Uyên gần như ăn, ngủ với công việc của cơ quan. Ngày nào cũng rời nhà từ sáng sớm, đến tối mịt, thậm chí nửa đêm mới về đến nhà.

2. Thu Uyên bảo không biết với người khác thì sao nhưng với chị, nghề báo chỉ làm cho mình trở thành người phụ nữ thú vị hơn trong mắt mọi người. Chị đi nhiều, được giao tiếp, được sống với những câu chuyện, những cảm xúc của nhân vật, có nhiều chuyện để kể cho những người thân yêu quanh mình.

Có khi chính những câu chuyện ấy giúp Thu Uyên ngộ ra nhiều điều, rằng cuộc đời nó là như thế, nó có sự va đập chứ không buộc phải như thế này hay như thế khác một cách duy ý chí.

Trường hợp của một cậu bé thất lạc gia đình từ khi mới 5 tuổi mà ê kip làm chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã tìm được vừa qua là một ví dụ. Ngày ấy, địa điểm cậu bắt đầu đi lạc thực ra chỉ cách nhà vài trăm mét. Không ngờ càng tìm về nhà lại càng đi lạc xa hơn. Vài chục năm sau, những người làm chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" mới tìm ra cậu ở một bản làng dân tộc. Khi ấy, anh ta đã có gia đình, an phận với công việc của một người thợ mộc.

Nhưng có một điều mà người làm chương trình, và ngay bản thân anh ta, những người thân của anh ta không thể không tiếc rằng: Nếu như ngày ấy anh không đi lạc thì bây giờ cuộc đời anh ta đã rất khác, có thể anh ta đã trở thành một người thành đạt như, thậm chí hơn cả các anh chị của mình chứ không chỉ là một người thợ mộc giữa buôn làng với cuộc sống nghèo nàn và lạc hậu như hiện tại…

3. Những câu chuyện như thế lại rất nhiều. Cho đến nay, chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" do chị phụ trách trên VTV9 đã nhận được 14.000 hồ sơ. Ở đó, mỗi hồ sơ là một số phận, một cánh cửa bí mật dẫn vào cuộc đời nhiều thăng trầm của những phận người, với đầy những biến cố bất ngờ mà chị đã hoặc đang cùng đồng nghiệp bước vào tìm hiểu.

Thu Uyên bảo rằng cuộc sống vốn phong phú hơn trí tưởng tượng của mình rất nhiều. Những gì khán giả được thấy qua mỗi chương trình phát sóng vẫn chỉ là một phần rất nhỏ những gì chị đã được nghe, được thấy.

Cũng có nơi này, nơi khác đề nghị chị viết lại nhưng chị chưa làm được. Chị chưa có thời gian dành cho chúng song tất cả vẫn được chị lưu giữ, ấp ủ cho những dự tính khác, những bất ngờ khác mà chị chưa tiện tiết lộ hôm nay.