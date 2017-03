Nhà ca sĩ Thành Lê bị trộm “ghé thăm”

Buổi sáng thức giấc, cô ca sĩ từng đoạt giải nhất dòng nhạc dân gian của cuộc thi Sao Mai 2007 như không tin nổi vào mắt mình. Trên nền nhà đồ đạc xáo trộn, rơi vãi, bàn trang điểm, túi xách, đồ trang sức bị lục tung. “Con” Nokia 8800, máy ảnh kỹ thuật số, ít trang sức trên mặt bàn đã “bốc hơi”. Số tiền mặt khoảng hơn 5 triệu đồng để trong ví cũng mất nốt, chỉ còn lại vài giấy tờ…

“Tối ngày 12/7, tôi đi thu thanh đến 11 giờ đêm mới về tới nhà. Sau khi tắm giặt, tôi lên tầng 2 xem tivi. Thấy trời mưa, tôi mở cửa ban công cho mát. Rồi lúc đi ngủ, tôi quên không đóng cửa sổ và tên trộm đã không bỏ lỡ cơ hội”, Thành Lê than thở.

Căn nhà bị trộm “hỏi han”, Thành Lê thuê ở khu Hào Nam. Trước đây, cô ở cùng một người em họ. Sau khi, người em họ chuyển đi cô ca sĩ vẫn đi đi về về một mình.

Biết mình bị đạo chích “ghé thăm”, phản ứng đầu tiên của Thành Lê là lên phòng đóng cửa, nằm suy nghĩ. Cũng may là chùm chìa khoá nhà và xe máy Thành Lê không để ở túi xách như mọi khi mà vứt…cuối giường ngủ nên tên trộm “để yên”chiếc xe tay ga ở tầng 1.

Sau khi báo công an, Thành Lê cảm thấy mình may mắn hơn khi được biết rất nhiều vụ trộm gần đây, nhiều nạn nhân bị thương, thậm chí bị sát hại trong quá trình hô hoán bắt trộm. Cô tự an ủi: “ May mà mình không việc gì, coi như của đi thay người…”.

Đây cũng không phải lần đầu Thành Lê bị mất trộm. Trước khi tham gia cuộc thi Sao Mai 2007, cô cũng từng bị mất chiếc xe máy trong một lần lơ là. Tự nhận mình “đen đủi”, cô ca sĩ liệt kê: “Năm ngoái thì bị tai nạn gãy chân phải nằm nhà mất mấy tháng, năm nay thì bị mất trộm, số tôi hay gặp phải chuyện không may!”

Tạm gác nỗi xót xa mất của sang một bên, hiện giờ Thành Lê đang ở quê hương Hà Tĩnh chuẩn bị quay cho chương trình về Ngã Ba Đồng Lộc với tên gọi “Đồng Lộc - Những đoá hoa bất tử” sẽ phát sóng truyền hình trực tiếp trong thời gian sắp tới.