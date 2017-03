Nhà đồng sản xuất “Titanic” và “Avatar” tử nạn

Andrew Wright (trái) và James Cameron là đồng sản xuất các phim Titanic và Avatar (Nguồn: news.com.au)



Báo chí địa phương cho hay, Andrew Wight (52 tuổi) và Mike deGruy (60 tuổi) đến Australia để thực hiện bộ phim tài liệu về Papua New Guinea cho kênh National Geographic.Wright, mang quốc tịch Australia, chính là đồng sản xuất của những bộ phim ăn khách như "Sanctum 3D" with "Avatar" và "Titanic" cùng với James Cameron, đã cùng với đạo diễn tài năng này thực hiện những thước phim tài liệu dưới biển sâu.DeGruy, quốc tịch Mỹ, thì từng giành giải Emmy và từng có 30 năm kinh nghiệm làm phim về đề tài đại dương, đồng thời cũng là đạo diễn hình ảnh dưới nước cho bộ phim tài liệu "Last Mysteries of the Titanic" của Cameron.Phát biểu trong thông cáo của National Geographic, Cameron đã ca ngợi bộ đôi xấu xố này như là những nhà làm phim dưới nước kiệt xuất và giàu lòng can đảm, sự ra đi của họ là một tổn thất lớn lao cho giới thám hiểm đại dương.Hiện cảnh sát Australia vẫn chưa xác định được chi tiết vụ tai nạn, mà chỉ cho biết chiếc trực thăng chở người đàn ông, một tới từ Melbourne, một từ Mỹ đã gặp nạn ở khu vực Jasper's Brush, nam Nowra vào trưa ngày thứ Bảy 4/2.Các nhân chứng cho hay chiếc máy bay đã gặp nạn chỉ ít lâu sau khi cất cánh. National Geographic thì nói rằng Wright chính là chủ nhân và trực tiếp cầm lái chiếc trực thăng./.Theo (Vietnam+)