Nhà hát cải lương 132 tỉ đồng chưa khánh thành đã tính xây mới

Công trình rạp Hưng Đạo mới trị giá 132 tỉ đồng đang đắp chiếu chờ thanh tra.

Theo ông Trần Ngọc Giàu, công trình Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang có kinh phí xây dựng 132 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Được hoàn thành vào tháng 4-2015 do ban quản lý dự án công trình này thực hiện chứ không do Nhà hát Trần Hữu Trang phụ trách. Do vậy việc thanh tra lần này Sở Xây dựng sẽ làm việc với ban quản lý dự án chứ không liên quan đến Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Ông Giàu khẳng định hiện công trình Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang mới trên nền rạp Hưng Đạo cũ có sân khấu quá nhỏ, chiều cao lẫn chiều rộng của sân khấu cùng với thiết kế âm thanh, ánh sáng của công trình này không đáp ứng được việc dàn dựng vở diễn cho bất cứ sân khấu chuyên nghiệp nào chứ không chỉ riêng cải lương.

Khán phòng dành cho khán giả cũng có độ dốc chưa chuẩn để khán giả có thể ngồi xem sân khấu một cách thuận lợi. Nếu muốn đưa vào sử dụng, công trình này ít nhất phải sửa chữa lại, khắc phục những hạn chế trên.



Rạp Hưng Đạo cũ - thánh địa một thời của cải lương.

Ông Giàu cho biết chủ trương của Sở Văn hóa-Thể thao TP.HCM sau khi thanh tra và sửa chữa xong, công trình rạp Hưng Đạo mới sẽ được bàn giao cho nhà hát cải lương sử dụng tạm đến năm 2020.

Sau đó nhà hát sẽ giao lại công trình này cho TP để giao cho một đơn vị khác sử dụng. Riêng một nhà hát cải lương dành cho cải lương như rạp Hưng Đạo cũ sẽ được xây dựng mới ở một địa điểm khác mà ngành văn hóa đang tính toán, có thể sẽ là trên nền rạp cải lương Olympic hay rạp Quốc Thanh cũ.