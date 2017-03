Nhà làm phim người Ý nhảy lầu tự tử

Mario Monicelli là đạo diễn kiêm nhà làm phim nổi tiếng của nước Ý - Ảnh: Vivacinema



Theo THIÊN HƯƠNG (TTO, AP và AS)



Theo Hãng thông tấn ANSA, Mario Monicelli được đưa vào Bệnh viện San Giovanni điều trị khối u tuyến tiền liệt. Những người xung quanh cho biết thêm bệnh tình đã khiến Monicelli trầm lặng và khép kín hơn những ngày gần đây. Tuy nhiên, việc Mario Monicelli tự tử khiến gia đình và nhiều bác sĩ, bệnh nhân bệnh viện khá bàng hoàng.Sự nghiệp của Monicelli bắt đầu vào những năm 1930 với vai trò nhà sản xuất kịch kiêm trợ lý đạo diễn. Ông xuất hiện lần đầu với vai trò đạo diễn trong bộ phim năm Toto Cerca Casa năm 1949 và trở thành một nhà làm phim được đánh giá cao. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Mario Monicelli là The great war (Cuộc chiến vĩ đại -1959), từng nhận giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice và một đề cử Oscar cho phim nước ngoài hay nhất.Trong sự nghiệp của mình, Monicelli sở hữu hàng loạt giải thưởng quan trọng trong đó có giải Gấu bạc cho đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin ở Đức và giải Sư tử vàng thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice 1991 ở Ý. Trong những năm gần đây Monicelli đã giảm khối lượng công việc của mình. Tuy vậy ở tuổi 91, ông vẫn gây ấn tượng với vai trò đạo diễn trong phim The roses of the desert (Những bông hồng của sa mạc), phát hành năm 2006.Nhận được tin Monicelli qua đời, cựu thị trưởng Mayor Walter Veltroni của Rome xúc động: “Chúng tôi cảm thấy rất buồn và đau khổ trước sự ra đi đột ngột của Monicelli. Chúng ta đều biết đây là một tổn thất rất lớn”. Tổng thống Ý Giorgio Napolitano khẳng định: “Monicelli sẽ được hàng triệu người Ý nhớ đến bởi những thông điệp và những bộ phim ông đã mang đến cho chúng tôi”.