Nhà làm phim quốc tế tìm kiếm tài năng Việt

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Việt Nam (VNIFF) lần đầu tiên chính thức khai mạc tối qua, 17-10. Tuy nhiên, từ sáng, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã quy tụ rất nhiều diễn viên, nhà sản xuất, nhà làm phim… trong cả nước và quốc tế đến dự, cắt băng mở cửa trụ sở chính của VNIFF.

67 phim tham gia

Thông tin chính thức được công bố tại buổi họp báo sau buổi cắt băng mở cửa trụ sở chính của VNIFF, LHP lần này sẽ có tất cả 67 phim ở các thể loại: phim truyện, phim ngắn, phim tài liệu và phim hoạt hình từ 25 nền điện ảnh tham dự. VNIFF sẽ diễn ra đến hết ngày 21-10 với sáu giải thưởng: Phim truyện hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, phim ngắn hay nhất và phim tài liệu hay nhất. Ngoài ra, VNIFF còn có giải thưởng của mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á (NETPAC).

VNIFF thu hút công chúng, người làm nghề… không chỉ ở các phim công chiếu, các hội thảo chuyên ngành mà còn ở sự xuất hiện của các tên tuổi trong ngành nghệ thuật thứ bảy. Bởi sự xuất hiện của họ sẽ tạo danh tiếng cho một LHP mang tầm quốc tế, họ còn là cầu nối cho điện ảnh Việt Nam đến với thế giới. Và với mỗi cá nhân của khách mời VNIFF còn là nơi tìm kiếm tài năng lẫn cơ hội.

VNIFF là cơ hội để vị đạo diễn Người Mỹ trầm lặng - Phillip Noyce và diễn viên Hải Yến - diễn viên chính của phim gặp lại sau gần mười năm. Dịp này, ông cũng hy vọng sẽ tìm kiếm được tài năng mới. Ảnh: QT

Trong buổi họp báo chính thức khai mạc VNIFF, chủ tịch ban giám khảo hạng mục phim truyện nhựa của VNIFF, đạo diễn Phillip Noyce (Úc) - đạo diễn phim Người Mỹ trầm lặng, Salt…, đã không giấu vui mừng khi sau gần mười năm ông lại đến Việt Nam để gặp lại bạn bè, diễn viên… những người từng hỗ trợ ông trong thời gian quay bộ phim Người Mỹ trầm lặng.

Đãi cát tìm vàng...

Đạo diễn Phillip Noyce kể, cách đây 16 năm, khi ông làm giám khảo LHP châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Sydney (Úc), lúc đó đạo diễn Lý An chưa được nhiều người biết đến. Nhưng sau kỳ LHP này, Lý An đã bắt đầu nổi lên như một tên tuổi mới với bộ phim Ẩm thực nam nữ (Eat Drink Man Woman). Một bộ phim với câu chuyện đời thường nhưng kết cấu phim bất ngờ. Và cũng trong năm đó ông đặc biệt chú ý điện ảnh Việt Nam từ bộ phim Trở về (The Return) của đạo diễn Đặng Nhật Minh. “Tôi kể câu chuyện này để chúng ta hiểu rằng bất cứ LHP nào cũng là cơ hội. LHP là nơi để giới thiệu phim không chiếu ở các rạp trong ngày thường mà còn là nơi tìm kiếm tài năng mới. Có thể VNIFF lần này là nơi để tôi tìm ra một Lý An hay một Đặng Nhật Minh khác” - đạo diễn Phillip Noyce chia sẻ.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM đâu là yếu tố quan trọng nhất để ông có thể chú ý đến một bộ phim, đạo diễn Phillip Noyce cho rằng “là vai trò chủ tịch ban giám khảo, tiêu chí chọn một bộ phim hay là từ ban tổ chức của LHP. Với cá nhân tôi, để tôi chú ý, nhà làm phim phải có những góc nhìn mới, tư duy mới trong bộ phim của mình. Bên cạnh đó, phim phải hướng đến yếu tố nhân văn và mang tính xã hội”.

Giám đốc LHP quốc tế Venice (Ý), ông Marco Mueller (Ý), cũng hy vọng sẽ tìm ra được nhiều nhà làm phim trẻ tại VNIFF. Cũng trong xu hướng tìm tài năng, tìm phim hay, giám đốc LHP Tampere (Phần Lan), ông Juhani Alanen, chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM rằng “Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam, lần đầu là LHP Việt Nam 2009 ở TP.HCM. Lần này, ngoài làm giám khảo hạng mục phim ngắn và phim tài liệu cho VNIFF, tôi cũng muốn tìm kiếm một vài phim ngắn của Việt Nam để giới thiệu đến LHP Tampere, Phần Lan sắp đến”.

Hôm nay, lần đầu chiếu phim ngoài trời Trong ngày 17-10, nhiều sự kiện bên lề VNIFF đã diễn ra: Tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra Hội thảo công nghệ quay phim 3D; tại Vườn hoa quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội đã khai mạc ba triển lãm ảnh: Triển lãm hạng mục cống hiến: Thành tựu phim ảnh và cuộc đời NSND Hồng Sến; Điện ảnh Việt Nam đương đại và triển lãm ảnh chụp các LHP quốc tế trên thế giới của giám đốc LHP quốc tế Pusan, ông Kim Dong Ho. Hôm nay (18-10), ngoài việc tiếp tục công chiếu các phim tham gia VNIFF, hai hội thảo quan trọng cho điện ảnh Việt cũng sẽ diễn ra: Hội thảo giải pháp giảm tối đa kinh phí cho phim độc lập và Giải pháp tăng cường sản xuất phim Việt. 20 giờ tối 18-10, lần đầu tiên sẽ chiếu phim ngoài trời tại quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Khán giả sẽ có dịp xem bộ phim Chậm thì chết và giao lưu cùng diễn viên chính của phim - Ngô Ngạn Tổ.

