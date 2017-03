Nhã Phương vui khi được khen mê trai

- Với tôi, các bộ phim từng tham gia luôn là những kỉ niệm đẹp. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thích vai Cát và phim Cát nóng của đạo diễn Lê Hoàng. Không thể phủ nhận, những vai diễn này đã giúp tôi có những bước đầu tiên trên con đường diễn xuất. Riêng phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò là một duyên may với tôi và cả ê-kíp khi nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng. Có thể câu chuyện tình yêu đầy cảm động, nhẹ nhàng và gần gũi đã mang tới thành công cho phim. Ban đầu, tôi nhận lời tham gia vì mối quan hệ bạn bè thân thiết với đạo diễn Phạm Lộc, không thể ngờ vai cô bán bánh tráng trong phim đã mang lại cho tôi nhiều thuận lợi, cơ hội mới trong công việc.

Từng bỏ túi một số lượng phim không nhỏ song phải tới vai cô bé bán bánh tráng, Nhã Phương mới thực sự gây được ấn tượng với khán giả.

- Sau thành công này, chị được giao vai chính trong bộ phim kinh dị "Quả tim máu" của đạo diễn Victor Vũ. Chị đã làm thế nào để không bị quay lại hình ảnh mờ nhạt trước đây?



- Tôi đến với vai diễn trong phim Quả tim máu khá bất ngờ bởi chỉ sau đúng một lần casting, đạo diễn Victor Vũ đã chọn tôi vào nhân vật nữ chính. Trong phim, tôi là một cô gái mắc bệnh tim và may mắn tìm được người có trái tim phù hợp để thay thế. Trước khi quay, tôi tìm hiểu rất nhiều tài liệu có liên quan tới tim mạch. Tuy nhiên, sau khi tham khảo tôi vẫn rất mơ hồ và cảm thấy khó khăn. Cuối cùng, tôi phải tự tưởng tượng, đưa mình trong hoàn cảnh của nhân vật rồi đặt câu hỏi “nếu mình thực sự như thế thì phải làm sao” để tìm câu trả lời. Đó thực sự là quãng thời gian trải nghiệm đáng nhớ và đầy cảm xúc.

- Hiện tại, khán giả gặp Nhã Phương trong phim truyền hình dài tập của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Chị nhận được phản ứng thế nào từ khán giả?



- Vừa đi vừa khóc lên sóng khi tôi đang ở Hàn Quốc tham gia một dự án điện ảnh. Tôi không xem được VTV nên đều phải đợi sang hôm sau theo dõi trên YouTube, vì thế, không "đã" như mọi người ở nhà coi tivi, bù lại đọc được rất nhiều comment thú vị. Tôi được rất nhiều người khen mê trai (cười). Trên trang cá nhân, các khán giả cũng ủng hộ cho Thêu nhiệt tình.

Nếu bạn gặp tôi ở ngoài đời, bạn sẽ thấy rất bất ngờ bởi không hiểu tại sao một cô gái nhút nhát như thế lại có thể vào vai mê trai, đanh đá thậm chí có lúc "bà chằn" đến vậy. Thực tế, trước khi đến với một vai diễn mới, tôi thường có một khoảng thời gian để xả vai cũ. Sau đó, tiếp tục dành nhiều thời gian để nghiên cứu kĩ nhân vật tiếp theo. Trong suốt thời gian tham giaVừa đi vừa khóc, tôi luôn tự nhủ, tôi là Thêu, là cô gái dám yêu, dám theo đuổi tình yêu.

Nhã Phương hiện là một trong những diễn viên 9X triển vọng của làng điện ảnh Việt.

- Trước đây, khi còn là hot girl của Lê Hoàng, chị từng vào vai cô bé Tuyết tham ăn, đanh đá trong“Những thiên thần áo trắng” song cả vai diễn lẫn bộ phim này đều không thành công như mong đợi. Điều này ảnh hưởng thế nào tới tâm lý của chị trong lần vào vai Thêu mặt dày, đanh đá?



- Tôi chưa bao giờ nghĩ hai vai này giống nhau nên không áp lực. Tuyết trong Những thiên thần áo trắng là một cô bé rất tham ăn. Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là mắt cô ấy sáng lên, với cô ấy, hạnh phúc chính là được ăn ngon. Vai Thêu lại hoàn toàn khác. Cô ấy có chút dày mặt, đanh đá nhưng lại yêu hết mình và dám thể hiện tình yêu. Hơn nữa, tôi nghĩ diễn lại dạng vai từng đóng, chắc chắn sẽ làm tốt hơn vì đã có nhiều kinh nghiệm. Càng áp lực, càng phải cố gắng. Có như vậy mới mong trụ lâu được với nghề.

Được làm việc cùng với những diễn viên trẻ, tài năng như chị Minh Hằng, anh La Quốc Hùng, Ninh Dương Lan Ngọc hay với những diễn viên nhiều kinh nghiệm như NSƯT Lê Thiện cũng giúp tôi rất nhiều. Ngoài ra, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và cả ê-kíp luôn tận tâm nắn chỉnh để tôi dễ dàng nhập vai hơn. Tôi nhớ có lần diễn cảnh Thêu dụ Lố qua nhà mua cá, mục đích là để Lố đừng đánh Đông Dương. Hôm đó không hiểu sao tôi bị căng thẳng quá, diễn mà không nhớ được lời thoại, người cứ run run. May có phó đạo diễn Ali Hùng Cường tới trấn an nên tôi thấy thoải mái hơn hẳn và hoàn thành được phân đoạn kể trên.

- Thêu và Lụa là chị em thân thiết ở trên phim. Còn ngoài đời, mối quan hệ của Nhã Phương với bạn diễn Ninh Dương Lan Ngọc thế nào?

- Tôi với Lan Ngọc là bạn cùng lớp nên khá thân với nhau. Trong thời gian đóng phim cùng bác Đãng, Ngọc cũng giúp tôi rất nhiều. Đôi lúc quá căng thẳng, tôi bị diễn cứng, cô ấy thường làm công tác tư tưởng giúp tôi dễ dàng nhập vai. Hồi trước khi đi sang Hàn Quốc đóng phim, tôi rất lo lắng bởi đây là lần đầu xuất ngoại. Nhưng nhờ Lan Ngọc tư vấn, tôi cũng yên tâm phần nào. Cô ấy từng có thời gian đóng bộ phim Xin chào Thúy tại nước bạn nên có rất nhiều kinh nghiệm. Hai đứa hay chat trên facebook để chia sẻ với nhau. Ngọc nói cho tôi những chỗ mua đồ rẻ, đẹp hay những quán ăn ngon..., những điều nhỏ thôi nhưng cũng giúp tôi cảm thấy vui hơn khi xa nhà.



- Lần đầu đóng phim ở nước ngoài, chị gặp những khó khăn gì?



- Vai diễn của tôi trong phim Mười hai năm gặp lại là một cô gái Việt Nam có tên Hà My trót yêu một anh người Hàn Quốc. Người đàn ông này đã có vợ nhưng lại lừa dối một cô gái ngây thơ như My. Khi phát hiện ra sự thật, nhân vật của tôi đã phải đấu tranh rất nhiều giữa việc giữ người đàn ông cô ấy yêu hơn cả mạng sống và giữ hạnh phúc cho một gia đình sắp đổ vỡ. Giữa tình yêu ích kỷ của bản thân và cái tình cái nghĩa, Hà My buộc phải lựa chọn.

Tham gia bộ phim này, khó khăn lớn nhất của tôi chính là rào cản ngôn ngữ khi giao tiếp. Dù có chị phiên dịch đi cùng và truyền đạt lại mọi lời nói, ý tưởng của đạo diễn và các thành viên trong đoàn làm phim song có đôi khi tôi vẫn "chậm nhịp" so với mọi người. Ví dụ như ê-kíp cùng ngồi kể chuyện cười, khi mọi người cười ầm lên, tôi lại ngơ ngác. Còn lúc tôi đã hiểu câu chuyện và cười, sự vui vẻ của các thành viên khác đã đi qua. Sau này, tôi biết cách nhìn vào nét mặt, ánh mắt, cử chỉ của đạo diễn và bạn diễn để nắm bắt ý của họ, biết được họ muốn tôi diễn như thế nào và mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

- Đóng phim cùng nhiều trai đẹp, tham gia diễn xuất ở nhiều nơi, chị làm sao để bạn trai yên tâm về mình?



- Bạn trai là khán giả trung thành của tôi, khen chê rất thẳng thắn, nhờ vậy tôi rút được rất nhiều kinh nghiệm. Thỉnh thoảng anh ấy cũng hay ghen nhưng vì hiểu và biết rõ tính chất công việc của tôi nên cảm thông và quan tâm tới bạn gái nhiều hơn. Thêm vào đó, tôi cũng khá rụt rè và nhút nhát, khác Thêu xa nên anh ấy cũng yên tâm phần nào. Còn nghề nào cũng cũng đầy ma lực và cám dỗ. Quan trọng là biết mình đứng đâu và cần gì, xác định tư tưởng cho mình để hành trang mang theo không bị hoen ố. Nhã Phương vẫn luôn là Nhã Phương thôi, không bao giờ thay đổi, tôi luôn tin vào điều đó.