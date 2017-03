Nhà quản lý di sản của Michael Jackson đòi thù lao

Vua nhạc pop Michael Jackson.



Hai nhận vật nói trên chưa được trả một đồng nào kể từ khi Vua pop qua đời ngày 25/6. Có khả năng di sản của Jackson đã giúp thu về ít nhất 100 triệu USD từ việc bán bản quyền bộ phim "This Is It", các sản phẩm âm nhạc mới và những hợp đồng thương mại.



Nhưng di sản của Jackson cũng đang phải đối diện với ít nhất 10 vụ kiện chưa được giải quyết, trong đó có vụ kiện về các bản quyền liên quan đến "Thriller", ca khúc và video clip ăn khách nhất của huyền thoại âm nhạc này.



Ngày 4/1/2010, thẩm phán Mitchell Beckloff ở Tòa án Tối cao Los Angeles sẽ quyết định các nhà quản lý di sản của Jackson sẽ được nhận bao nhiêu tiền./.