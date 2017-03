Nhà sản xuất phim "Hoàng đế cuối cùng" qua đời

Cháu gái Jenny Daly của người đã tạo dựng sự nghiệp cho rất nhiều đạo diễn và diễn viên hạng A này cho biết ông mất sáng Thứ Sáu (tối Thứ Sáu theo giờ Việt Nam) tại trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles sau thời gian vật lộn với căn bệnh ung thư.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài 4 thập niên, Daly đã góp phần vào sự ra đời của các bộ phim đoạt 13 giải Oscar cho phim hay nhất (trong đó có Hoàng đế cuối cùng) và 21 đề cử giải này, cũng như vô khối giải Quả cầu vàng và các giải thưởng khác. Một số tên tuổi lớn xuất phát từ các xưởng phim của Daly là Oliver Stone, Bernardo Bertolucci, Denzel Washington, Keanu Reeves và Julia Roberts.

Sinh ra tại London, Daly cùng với diễn viên người Anh David Hemmings lập ra công ty Hemdale năm 1967 để làm “bầu sô” cho các ban nhạc rock (như Yes and Black Sabbath). Hemdale sau đó đã lớn mạnh và trở thành một trong những hãng sản xuất và phân phối phim độc lập hàng đầu ở Vương quốc Anh. Dưới sự lãnh đạo của Daly, Hemdale đã sản xuất hơn 100 bộ phim với doanh thu hơn 1,5 tỷ USD. Từ năm 2003, Daly là ông chủ hãng Film and Music Entertainment Inc.