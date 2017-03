Nhà thiết kế Thiện Lê tôn vinh áo dài, bà ba

Thiện Lê (Lê Minh Thiện) vốn là cái tên khá xa lạ với công chúng trong nước nhưng lại quen thuộc trong làng thời trang quốc tế. Anh là nhà thiết kế từng đạt giải thưởng Best Evening Wear Designer ngay khi vừa tốt nghiệp Học viện Thiết kế quốc tế (Canada). Sau đó, anh đã có thương hiệu thời trang ThienLE của riêng mình và trở thành người tư vấn cho nhiều thương hiệu thời trang lớn của thế giới: Lancome, Elizabeth Arden, Bombardier, Miele, Cashmere…

Thiện Lê cũng là nhà thiết kế trang phục cho bộ phim điện ảnh Ngọc Viễn Đông của đạo diễn Việt kiều Cường Ngô. Trong năm 2012, anh được bình chọn là một trong bảy nhà thiết kế hàng đầu của Canada.

Thien LE first fashion show in Vietnam với chủ đề Alice in wonderland (Alice lạc vào xứ sở thần tiên) sẽ diễn ra vào tối 20-10 tại Q4 Event Space (TP.HCM). Khoảng 100 bộ trang phục lấy cảm hứng từ áo bà ba và áo dài. Những bộ trang phục này có chất liệu lụa và một số chất liệu do chính công ty thời trang của Thiện Lê dệt riêng.

Chương trình có sự góp mặt của khoảng 30 người mẫu trong nước: Huyền Trang, Hằng Đặng, Quanh Đi, Kiều Ngân, Hoàng Ngân, Hoàng Oanh, Thùy Trang…

Q.TRANG