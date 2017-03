Nhà thiết kế trẻ Hoài Sang: Mang thời trang Việt đến nước Mỹ

Đầu tháng 10-2008, thông tin nhà thiết kế 8X Hoài Sang vừa trở về từ “Nolcha Fashion Week” ở New York (Mỹ) khiến nhiều người trong giới trầm trồ. Đến nay, có lẽ Hoài Sang là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên đặt chân được vào thị trường thời trang cao cấp dành cho giới trung lưu ở Mỹ.

Học công nghệ thông tin, thi thiết kế thời trang

Năm 1998, đang học năm thứ nhất Đại học Khoa học tự nhiên khoa Công nghệ thông tin, Hoài Sang tham gia cuộc thi thiết kế thời trang Xì tin do Báo Mực Tím tổ chức và đoạt cú đúp khi “ẵm” giải nhì và giải ấn tượng. Thừa thắng xông lên, anh chàng tham gia cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix lần đầu tiên được tổ chức cũng trong năm 1998. Chỉ lọt vào tốp 10 của cuộc thi này với bộ sưu tập Đất rồng thiêng song cái tên Hoài Sang trở nên quen thuộc trong giới vì thường xuyên có bộ sưu tập tham gia các sự kiện thời trang.

Cái tên Hoài Sang còn gắn với thương hiệu thời trang Black & White. Vào thời điểm những năm 2000, trong lúc trang phục của hầu hết nhà thiết kế bị chỉ trích là không gần gũi đời thường thì Black & White đã nổi tiếng là thời trang thiết kế Việt đắt hàng bởi sự đơn giản nhưng tinh tế, sang trọng. Người bạn hợp tác cùng Hoài Sang đi định cư nước ngoài, Black & White không còn, anh vẫn quyết theo nghề thiết kế. Anh tham gia những khóa đào tạo thời trang do các chuyên gia Pháp hướng dẫn, làm thiết kế cho nhiều hãng thời trang trong và ngoài nước, đi dạy thiết kế thời trang cho một số trường học...

Đường đến New York

Với kinh nghiệm tám năm làm thiết kế mẫu cho nhiều công ty thời trang trong và ngoài nước, Hoài Sang mới có được hợp đồng trở thành nhà thiết kế mẫu cho nhãn hiệu thời trang One Of Three của Tập đoàn thời trang Scarlet của Mỹ có chi nhánh tại Việt Nam.

Tháng 3-2008, bộ sưu tập thời trang thu đông do Hoài Sang thiết kế được One Of Three chọn tham gia một hội chợ thời trang ở Manhattan trong gian hàng của One Of Three thuộc Scarlet đến từ Việt Nam. Không ngờ tại hội chợ thời trang ở Manhattan lần đó, gian hàng One Of Three phong cách NewYork SaiGon với bộ sưu tập của Hoài Sang thiết kế là một trong những gian hàng được các đài truyền hình địa phương chọn quay hình và phỏng vấn nhiều nhất.

Từ đây, ban tổ chức “Nolcha Fashion Week” đã xem xét, phỏng vấn tuyển chọn Hoài Sang tiếp tục làm bộ sưu tập thời trang xuân hè tham gia tuần lễ thời trang này vào tháng 9 ở New York. Khi được Nolcha chọn có nghĩa là ban tổ chức tuần lễ thời trang này đánh giá những thiết kế thời trang xuân hè lấy ý tưởng từ lồng đèn Hội An của Hoài Sang phù hợp với thị hiếu và đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng thời trang trung lưu ở Mỹ.

Bay sang Mỹ lần thứ hai tham dự “Nolcha Fashion Week” vào tháng 9, ngắm nhìn 26 bộ trang phục do mình thiết kế được các người mẫu Mỹ trình diễn, Hoài Sang tràn ngập niềm vui. “Tôi như nghẹn đi khi nghe người dẫn chương trình xướng danh nhà thiết kế Hoài Sang - Việt Nam. Hai tiếng Việt Nam vang vang khiến tôi không khỏi xúc động và tự hào” - Hoài Sang kể.

Với Hoài Sang, “việc làm ra những mẫu trang phục cầu kỳ chỉ để trình diễn trên sân khấu cho người ta xem rồi khen lạ quá, đẹp quá không làm tôi thích thú bằng việc nhìn ngắm những mẫu trang phục của mình được nhiều người mặc đi ngoài đường. Nhà thiết kế chỉ thành công khi mẫu trang phục mà mình thiết kế nhà sản xuất bán được, khách hàng mặc được. Đó chính là trách nhiệm xã hội của nhà thiết kế”...