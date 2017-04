Nhà thơ Argentine đoạt giải Cervantes 2007

Giải thưởng trị giá 133.000 đôla đã được Bộ trưởng Bộ văn hóa Tây Ban Nha Cesar Antonio Molina trao cho nhà thơ vào ngày hôm qua.

Juan Gelman năm nay 77 tuổi, đã xuất bản hơn 20 tập thơ từ năm 1965, trở thành một nhà thơ đương đại hàng đầu của Argentine. Thơ của ông tập trung vào các chủ đề như gia đình, nhà thờ Do Thái và nỗi đau của ông - nỗi đau của một nhà hoạt động chính trị - suốt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử của Argentine, thời kỳ của 7 năm dưới chế độ độc tài (1976-1983).

Victor Garcia de la Concha, chủ tịch Học viện Hoàng gia Tây Ban Nha ca ngợi những ngôn từ trong thơ của Juan Gelman đầy nhạc điệu. Còn Bộ trưởng Bộ văn hoá Tây Ban Nha - Cesar Antonio Molina - thì nhận xét "ông ấy sống chết với thơ từ hồi ông ấy còn trẻ và thơ đã ngấm vào tận xương tủy của ông ấy".

Những tác phẩm tiêu biểu của Juan Gelman bao gồm The Game We're Playing, Under Someone Else's Rain. Năm 2000 ông cũng đã nhận được một gải thưởng văn chương danh giá khác dành cho cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha là Juan Rulfo.

Năm 2006 giải Cervantes đã trao cho nhà thơ Tây Ban Nha Antonio Gamoneda.