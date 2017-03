Nhà thơ Vương Tâm với tiểu thuyết đầu tay tiết lộ bí mật gia đình!

Sáng qua (15/9) có dịp gặp lại, nhà thơ Vương Tâm rút từ trong túi ra tập sách mới ký tặng khắp lượt bạn bè. Đó là tập tiếu thuyết Máu đất – tham dự cuộc thi tiểu thuyết và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” (2007-2010) do NXB CAND tổ chức – còn thơm mùi mực, được in lần đầu… 500 cuốn.

Vương Tâm làm thơ thì nhiều người đã biết. Vương Tâm viết truyện ngắn, từng đoạt giải 3 cuộc thi Truyện ngắn 1.200 chữ do báo Tuổi trẻ tổ chức nhiều người cũng đã nghe. Nhưng Vương Tâm viết tiểu thuyết và Máu đất là tiểu thuyết đầu tay của ông thì ít người biết. Thực ra, ông đã ấp ủ viết tiểu thuyết này từ hồi còn ngồi ở nhiệm sở, báo Hà Nội mới cuối tuần. Tuy nhiên, phải tới sau khi nghỉ hưu ông mới có đủ thời gian và tĩnh tâm hoàn thành cuốn sách này.

Máu đất chỉ dày 236 trang, được chia làm 25 phần, nhưng dồn nén nhiều tâm sự của tác giả, đặc biệt là gửi gắm nhiều câu chuyện mà ông và gia đình đã “trải nghiệm”. Tác giả tiết lộ, hơn 80% những gì ông viết trong tiểu thuyết này là sự thật. Và Máu đất cũng mới chỉ là phần 1 của cuốn tiểu thuyết dài mà ông dự định viết, với rất nhiều bí mật gia đình được tiết lộ.