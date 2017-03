Nhà văn giầu nhất thế giới dùng tiền vào việc gì?

Đỉnh cao tiền bạc

Trong bảng xếp hạng 10 nhà văn kiếm nhiều tiền nhất thế giới (tính từ 1/6/2007 đến 1/5/2008) do tạp chí Forbes vừa công bố, JK Rowling dẫn đầu với khoản thu nhập 300 triệu USD/năm, cao hơn tổng thu nhập của toàn bộ 9 tác giả còn lại trong danh sách này. Hiện tổng tài sản của bà ước tính hơn 1 tỉ USD.

Phần lớn thu nhập của Rowling có được từ việc bán hơn 375 triệu cuốn sách Harry Porter. Loạt truyện này, khi được đưa lên màn ảnh đã mang lại doanh thu 4,5 tỉ USD và vẫn việc làm phim hiện vẫn còn chưa kết thúc. Ngoài ra, Rowling còn kiếm được tiền nhờ việc ký các hợp đồng thương mại, tài trợ, phát hành games, buôn bất động sản và sắp tới là từ một công viên giải trí ở phim trường Universal Studios tại Mỹ. Tất cả những thứ này đã giúp bà kiếm được hơn 10 USD mỗi giây.

Đứng thứ hai trong bảng tổng sắp là nhà văn James Patterson nhờ kiếm được 50 triệu bảng. Giống Rowling, Patterson đã bán hơn 150 triệu cuốn Along Came a Spider. Đứng thứ ba là Stephen King, với 45 triệu USD kiếm được trong vòng một năm. Ông vua viết truyện kinh dị này đã phải sống nhờ đồng lương giáo viên trước khi xuất bản sách vào năm 1974. Kể từ đó, ông đã có hơn 40 đầu sách và bán được 350 triệu cuốn.

Không thích xa hoa

Cuộc sống hiện nay của JK Rowling rõ ràng là khác xa với cảnh vật lộn với miếng ăn vào thời gian bà chưa xuất bản Harry Porter. Khi đó, Rowling vẫn uống cà phê lạnh ở một quán cà phê tại Edinburgh trong nhiều giờ khi bà viết sách. Bà phải nương nhờ khoản trợ cấp 140 USD/tuần của chính phủ và căn hộ nơi bà sống đầy rẫy chuột bọ.

Giờ đây Rowling sống trong một căn hộ giá hơn 4 triệu USD với 13 phòng ngủ. Rowling cũng thích các kỳ nghỉ cao cấp. Trong vài năm nay, bà thường qua lại nghỉ ngơi ở đảo Galapagos (Tây Ban Nha) hay ở ở quốc đảo Mauritius, với chi phí mỗi chuyến không được quá 30.000 USD.

Ngoại trừ những "đặc ân" tự ban cho bản thân đó, Rowling có một cuộc sống, như bà thổ lộ là của "một thường dân". Không phải Rowling không thích hưởng thụ và tiêu xài. Bà rất thích những chiếc túi xách đẹp đẽ và những đôi giày sang trọng của các hãng Jimmy Choo, Prada, Dior. Nhưng lần đầu tiên lên nhận Giải thưởng văn học Anh quốc, Rowling đã đi một đôi giày rẻ tiền.

Rowling rất sợ hãi việc mua sắm lan tràn. Bà kinh hoàng với ý tưởng mua một chiếc đồng hồ giá vài ngàn USD cho con, việc mà Victoria Beckham đã làm. Được biết chiếc đồng hồ đắt nhất trong bộ sưu tập của Rowling là một sản phẩm thiết kế đơn giản có giá 600 USD của hãng Gucci. Không phải vì Rowling có tính "kẹo". Việc phải sống qua thời gian khó khăn trước khi trở nên giàu có đã khiến bà không muốn tiêu hoang phí.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2006, Rowling thú nhận: "Tôi có một ngưỡng chi tiêu cá nhân mà bản thân không thể vượt qua". Ngưỡng đó được cho là 1.000 USD cho mỗi đồ vật được mua, thật quá ít ỏi so với tài sản của Rowling.

Hàng triệu USD cho từ thiện

Quá khứ khó khăn và việc cho rằng bản thân chưa xứng đáng để được hưởng sự giàu có hiện nay, như lời Rowling tâm sự trên tờ The Mail, là những lý do để bà Rowling chi tiêu nhiều cho các hoạt động từ thiện. Bà đã quyên hơn 40 triệu USD cho Comic Relief, một tổ chức nhân đạo ở Anh. Năm 2006, bà đã lập một tổ chức nhân đạo mang tên Children's High Level Group, để khuyến khích việc thực thi quyền trẻ em, nhất là trẻ tật nguyền ở các cô nhi viện tại Đông Âu. Bà cũng là đại sứ toàn cầu của National Council for One-Parent Families, một tổ chức từ thiện chuyên cổ súy cho việc bảo vệ trẻ em. Nữ nhà văn tỷ phú này còn là người bảo trợ cho Trung tâm Maggie dành cho người bị bệnh ung thư và Multiple Sclerosis Society, một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ người bị bệnh đa xơ cứng ở Scotland.