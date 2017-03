Nhà văn Lê Minh Khuê với cuốn sách “xuất bản ngược”!

Bạn bè văn chương càng bất ngờ hơn, vì đây là lần đầu tiên giải thưởng này được tổ chức, và trị giá giải thưởng 10.000 USD “lọt” ngay vào một nhà văn nữ ở Việt Nam.

Nhiều độc giả trong nước nghe tin đã đi “lùng sục” cuốn sách này nhưng không tài nào tìm được. Số là năm 1995, NXB Curbstone Press chọn lọc một số truyện ngắn nhà văn Lê Minh Khuê đã công bố ở trong nước để dịch và ấn hành ở Mỹ với tiêu đề The stars, the earth, the river. Cuốn sách khoảng 300 trang, với những truyện ngắn tái hiện hình ảnh các cô gái thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn, cuộc sống thời hậu chiến…

Nắm được “nhu cầu độc giả”, NXB Phụ nữ vừa ấn hành bản… tiếng Việt Nhữngngôi sao, trái đất, dòng sông (ảnh). Cuốn sách dày 304 trang, giới thiệu 14 truyện ngắn của Lê Minh Khuê như: Một buổi chiều thật muộn, Những ngôi sao xa xôi, Đồng đôla vĩ đại, Ký sự những mảnh đời trong ngõ, Một chiều xa thành phố, Mong manh như tia nắng, Thân phận cu ly, Bi kịch nhỏ, Dòng sông…Đó đều là những truyện ngắn nằm rải rác trong các tập truyện đã xuất bản của nhà văn Lê Minh Khuê. Tuy nhiên, đây có thể coi như một hiện tượng “xuất bản ngược” đầy thú vị. Và nhờ giải thưởng Byeong Ju Lee, nhà văn Lê Minh Khuê có thêm một đầu sách mới.