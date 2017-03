Nhà văn Mạc Can trở lại viết văn bằng laptop

Trong bài viết có chi tiết nhà văn, nghệ sĩ Mạc Can phải bán máy laptop của mình để lo cho cha mẹ già.

Cảm kích trước tấm lòng của Mạc Can, sáng qua (27-10), đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC và Công ty thành viên Máy tính CMS đã gửi tặng nhà văn Mạc Can một máy laptop với lời gửi gắm: “Máy tính là một công cụ, chú thiếu công cụ để sáng tác, chúng cháu gửi tặng chú chiếc máy tính do chính chúng cháu làm ra với mong muốn chú sẽ viết nên nhiều tác phẩm hay hơn đến cho người đọc”.

“Tôi xin cảm ơn tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM, quý công ty. Chiếc laptop này còn hơn cả một công cụ làm việc vì nó là một món quà mang nặng tình người. Tình cảm của các bạn sẽ là động lực giúp tôi viết siêng hơn...” - hề già ngậm ngùi chia sẻ.