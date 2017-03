Nhà văn Séc nổi tiếng Arnost Lustig mất ở tuổi 84

Nhà văn Arnost Lustig. (Nguồn: AP)



Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Sinh năm 1926 tại thủ đô Prague (Cộng hòa Séc) trong một gia đình Do Thái, Arnost Lustig đã trải qua những tháng ngày khắc nghiệt trong 3 trại giam của Đức Quốc xã, và ông là một trong những người sống sót qua chiến dịch tàn sát người Do Thái của quân phátxít.Sau đó, ông đã tham gia phong trào chống Đức Quốc xã trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II. Sau chiến tranh, ông trở thành phóng viên và tường thuật lại cuộc chiến Arập - Israel hồi năm 1948.Lustig được biết tới qua những cuốn tiểu thuyết đình đám như "A Prayer for Katerina Horowitzova" và "Darkness Casts No Shadow."Hồi năm 2003, ông còn được nhận đề cử giải thưởng Pulitzer Prize cho cuốn tiểu thuyết "Lovely Green Eyes"./.