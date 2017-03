Nhà văn Võ Xuân Hà lập kỷ lục “bà đỡ”

4 cuốn sách do Hà Thế (liên kết ấn hành cùng NXB Hội Nhà văn) đều đoạt giải: Dị hương (tập truyện ngắn Sương Nguyệt Minh) - giải thưởng Hội Nhà văn VN 2010 trao cho tác phẩm in năm 2009; tiểu thuyết Nhân gian (Thùy Dương) nhận giải Hội Nhà văn Hà Nội 2010 và 2 tiểu thuyết Thức giấc (Thùy Dương), Xuân từ chiều (Y Ban) cùng giải C Cuộc thi tiểu thuyết lần 3 (2006 - 2009) của Hội Nhà văn Việt Nam. Bản thân “bà đỡ” Võ Xuân Hà năm qua cũng ra mắt rất nhiều tác phẩm: tập khảo cứu Gia đình Phật tử, 3 tác phẩm do thiếu nhi: Chiếc hộp gia bảo (chính tác giả chuyển thể kịch bản làm phim truyện nhựa, ĐD Nguyễn Hữu Mười), Chuyện ở rừng sồi - tái bản và sách mới Tiếng gà gáy trong rừng hoa Arui (một loại hoa phượng ở miền Trung).

Năm nay, Võ Xuân Hà sẽ xuất bản 2 tập truyện ngắn gồm các tác phẩm “mới tinh”.

Võ Xuân Hà có lẽ là một trong những người yêu màu tím nhất Việt Nam. Tất cả các đồ dùng, nếu sản xuất màu tím, chị lập tức mua ngay không đắn đo: áo, khăn, vòng, giày, túi, bút, làm bìa sách tím (tập truyện ngắn “Cái vạc vàng có đòn khiêng bằng kim khí”), thậm chí mũ bảo hiểm cũng có hai cái - đều tím. Chị yêu màu tím, vì quê gốc ở Vĩ Dạ, Huế.

Chưa thỏa mãn với các loại tím quanh mình, nhà văn dự kiến sẽ viết tác phẩm điện ảnh lấy tông tím làm chủ đạo xuyên suốt, để màn bạc ngập tràn màu chị yêu. Chắc bởi sự lãng mạn ấy, Võ Xuân Hà trẻ hơn tuổi thật, dù đã làm bà ngoại.

Theo Miên Thi (TT&VH)