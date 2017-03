Nhạc của Thanh Bùi được Hollywood chọn làm nhạc phim

Thanh Bùi, giọng ca Idol của nước Úc, cho biết ca khúc What is all about, do anh đồng sáng tác với Alf Touhey (thành viên ban nhạc Artisans cùng với Thanh Bùi và Vân Anh Nguyễn tại Úc) đã được chọn làm nhạc phim của bộ phim Every Day. Every Day sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim Tribeca vào tháng 4-2011 tại New York (Mỹ).

Dàn diễn viên chính của phim là những gương mặt gạo cội từng tham gia các dự án phim lớn: Helen Hunt (đoạt giải Oscar và Quả cầu vàng cho vai diễn trong phim As good as it gets), Liev Schreiber (Xmen origins: Wolverine 2009, Salt), Carla Gugino (Sin city, Watch men, Night at the museum)…

Thanh Bùi (thứ 2 bên phải) cùng ban nhạc Artisans

Phim vừa được công chiếu tại Mỹ trong tháng 1-2011 và vừa phát hành bản DVD/Bluray vào ngày 8-3 vừa qua. Ca khúc What is all about được Thanh Bùi sáng tác từ năm 2007, nội dung chính nói lên nỗi lòng băn khoăn của một người về ý nghĩa của cuộc sống trước sự ra đi của những người thân. Bài hát đã có bản hoàn chỉnh trên YouTube và sắp tới có thể phát hành chính thức trên kho nhạc trực tuyến iTunes.