Nhạc hội bắn súng nước với sao ngoại đầu tiên ở VN

Ban tổ chức nhạc hội và ca sĩ nước ngoài tại buổi họp báo.

Đây là lần đầu tiên “Siêu đại nhạc hội nước mùa hè” - Saigon Water World By Warrior được tổ chức tại Việt Nam.

Chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25-6 tại khu đô thị Sala số 10 đường Mai Chí Thọ, quận 2, TP.HCM.



Ca sĩ Shontelle sẽ hát trong nhạc hội

Chương trình dự kiến thu hút hơn 40.000 khán giả trong hai ngày tham gia trải nghiệm cảm giác trở thành các chiến binh Warrior cùng bước vào trò chơi Siêu đại chiến nước giữa hai đội Xanh Lá Cây và Đỏ.

Hai đội “chiến đấu” với nhau trên đấu trường súng nước và các trò chơi ngoài trời như bóng đá nước, Warrior pong khổng lồ, bắn cung đối kháng, cùng hàng loạt các hoạt động như các trò chơi với nước, dựng lều cắm trại và dã ngoại ngoài trời…

Ngoài ra, Saigon Water World By Warrior còn có những chương trình biểu diễn âm nhạc với các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và nước ngoài như: Nữ ca sĩ nổi tiếng châu Á người Hàn Quốc Jessica Jung - cựu thành viên nhóm nhạc tên tuổi Girl’s Generations.

Ngôi sao ca nhạc châu Á người Hàn Quốc Jesscica Jung có mặt ở nhạc hội.

Jessica được biết đến là vai trò hát chính của SNSD và bắt đầu sự nghiệp solo của mình từ đầu năm 2016 với các ca khúc Fly, love Me The Same … Cùng với Jessica Jung còn có sự xuất hiện nữ ca sĩ da màu Shontelle nổi tiếng với ca khúc Impossible được ví như phiên bản của Rihanna.

Nữ vocal trance Christina Novelli đến từ London thành công với bản hit Concrete Angel được đề cử cho "Best Trance Track" của năm 2013. Cặp đôi Ghen: Erik và Min.

Nhiều track nhạc EDM cũng sẽ được biểu diễn tại đây bởi các DJ nổi tiếng trong nước như KaiserT, Xillix, King Lady và các cặp đôi DJ của Miss On The Mix như sự kết hợp giữa nữ ca sĩ Dona đến từ Indonesia và DJ Yen…

Saigon Water World by Warrior được tổ chức bởi Live Entertainment - công ty từng tổ chức những sự kiện lớn tại Việt Nam như: Yan BeatFest – Lễ hội âm nhạc dã ngoại lớn nhất Việt Nam, chuỗi sự kiện âm nhạc điện tử đầu tiên tại Việt Nam - Escape Music Festival, The Wave Music Festival, The City I Love, Sense of Love, Music Republic.