Nhạc lên giá

Nhiều yếu tố “bào mòn” ngành công nghiệp ghi âm VN

Ước tính để ra một album ở thời điểm hiện nay, chi phí sản xuất trung bình khoảng 250-300 triệu đồng/sản phẩm với 2.000 bản in. Với mức đầu tư như vậy thì mỗi album phải được bán với giá 100.000-150.000 đồng/album mới huề vốn. Thế nhưng phần lớn các album đều được bán với giá dưới 100.000 đồng. Ngay cả những album được thực hiện rất tốn kém và kỳ công tại nước ngoài như: Music of the night của Đức Tuấn cũng chỉ bán với giá 145.000 đồng, hay Li ti của Tùng Dương là 99.000 đồng, The unmake-up của Đoan Trang là 78.000 đồng... Chính việc các nhà đầu tư chấp nhận bán lỗ vốn + đĩa lậu + nghe nhạc trực tuyến miễn phí đã “bào mòn” ngành công nghiệp ghi âm VN.