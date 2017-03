Nhạc phim 007 gây sốt

Những ngày này giới trẻ khắp nơi đang truyền tai nhau thưởng thức ca khúc mới ra mắt của nam ca sĩ trẻ người Anh Sam Smith, Writing’s On The Wall (Chữ viết trên bức tường). MV ca khúc Writing’s On The Wall được quay ở thủ đô Rome (Ý), cùng địa điểm bấm máy siêu phẩm Spectre, vừa được ca sĩ Sam Smith ra mắt tuần rồi. MV này cũng đứng đầu các bảng xếp hạng về album âm nhạc của Anh.

Đây là lần đầu tiên một ca khúc nhạc phim Điệp viên 007 đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Official Chart Top 100 của Anh. Trước đây, hai ca khúc Skyfall (nữ ca sĩ Adele thể hiện năm 2012) và View To A Kill (nam ca sĩ Duran Duran thể hiện năm 1985) đều chỉ đứng ở vị trí thứ hai.

Âm nhạc tuyệt vời

Ca khúc Skyfall đã giúp ca sĩ Adele đoạt giải Oscar thể loại nhạc phim hay nhất. Nhiều nhà bình luận âm nhạc Mỹ cho rằng điều tương tự cũng có nhiều khả năng xảy ra với Sam Smith.

Điều gì đã làm nên sức hấp dẫn của Writing’s On The Wall? Dĩ nhiên trước tiên nó nằm ở bản thân ca khúc, một bản ballad buồn thăm thẳm, sâu lắng. Theo nhà bình luận âm nhạc Marielle Anas của tạp chí âm nhạc Mỹ Rolling Stone, Sam Smith đã cuốn hút người nghe, người xem bằng giọng nam cao ấn tượng và cách trình diễn quá cảm xúc, đặc biệt là với những dòng nước mắt ánh trên khuôn mặt đầy biểu cảm ở cuối ca khúc.





Ca khúc Writing’s On The Wall thể hiện một James Bond luôn khao khát được yêu thương bên trong con người mạnh mẽ và gai góc.

Thứ hai và theo nhận xét của các nhà bình luận, quan trọng nhất chính là do ca khúc gắn liền với loạt phim huyền thoại và đình đám Điệp viên 007. Chính điều này đã khiến Writing’s On The Wall được đặc biệt chú ý và sự khác biệt so với các ca khúc nhạc phim Điệp viên 007 trước đó đã khiến Writing’s On The Wall nhận được nhiều luồng ý kiến khen chê khác nhau khi vừa ra mắt.

Nhà bình luận âm nhạc Marielle Anas cho rằng phong cách ballad đã làm thăng hoa giọng nam cao rực rỡ của Sam Smith, vượt lên cả những gì các bản nhạc phim Điệp viên 007 trước đó đã làm được. Với ca khúc Writing’s On The Wall, Sam Smith đã thể hiện thành công những hiểm nguy mà lãng mạn của nhân vật James Bond trong khi vẫn trung thành với tính đơn giản và thanh lịch vốn có của mình.

Nhà bình luận âm nhạc Neil McCormick của báo Telegraph (Anh) cũng đánh giá rất cao sự khác biệt mà Sam Smith đã tạo ra cho ca khúc nhạc phim Điệp viên 007 lần này. Theo ông, sau 53 năm và 23 ca khúc nhạc phim Điệp viên 007, thật không dễ để tạo nên một ca khúc nhạc phim thứ 24 khác biệt và thành công mà không có sự mạo hiểm trong âm nhạc. Và Sam Smith đã làm rất tự tin và rất tốt. Writing’s On The Wall là một nỗ lực nhằm cho khán giả thấy được cảm xúc bên trong con người James Bond vốn rất hiếm thể hiện trên màn ảnh. Đó là một James Bond luôn khao khát được yêu thương bên trong con người mạnh mẽ và gai góc.

Nhưng không phù hợp với Điệp viên 007?

Trong khi đó cũng có rất nhiều ý kiến của cả các nhà bình luận âm nhạc lẫn người nghe trên mạng xã hội, nhất là những người hâm mộ loạt phim Điệp viên 007 dù đồng ý bài hát đầy cảm xúc, tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng về âm nhạc nhưng lại không phù hợp với siêu phẩm Spectre nói riêng và loạt phim Điệp viên 007 nói chung. Nội dung và giai điệu ủy mị, nó làm cho nhân vật James Bond của nam tài tử Daniel Craig trở nên yếu đuối, mất phần nam tính.

Nhà bình luận âm nhạc Spencer Kornhaber của tạp chí The Atlantic (Mỹ) nhận định Writing’s On The Wall đã phá vỡ, thậm chí phản bội tính hùng tráng của loạt phim Điệp viên 007 khi để cho cảm xúc len lỏi quá đà vào trái tim người nghe. Tất cả ca sĩ từng trình diễn nhạc phim Điệp viên 007 đều theo tinh thần mạnh mẽ và anh hùng của nhân vật James Bond. Nhưng Writing’s On The Wall của Sam Smith lại khác, tột cùng cảm xúc, yếu đuối, dễ tổn thương, đặc biệt ở đoạn điệp khúc: Anh phải sống thế nào? Anh hít thở ra sao? Không em kề bên anh như không thở nổi/ Anh muốn cảm nhận tình yêu chảy trong dòng máu mình/ Nói với anh đi, đây là nơi anh phải từ bỏ tất cả?”.

Chạm vào phần dễ tổn thương của Bond

Trả lời phỏng vấn báo NPR (Mỹ), Sam Smith cho biết anh sáng tác Writing’s On The Wall khi đã nghiên cứu kỹ nhân vật James Bond: “Tôi đã cố đặt mình vào nhân vật James Bond. Tôi muốn chạm vào phần dễ tổn thương của Bond, từ đó bạn có thể nhìn được vào trái tim anh ấy”.

Nhạc sĩ David Arnold từng phụ trách phần âm nhạc cho nhiều tập phim Điệp viên 007 như Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Die Another Day, Casino Royale, Quantam of Solace đã lên tiếng bảo vệ Writing’s On The Wall và Sam Smith. Theo ông, những ai chưa hài lòng về ca khúc này hãy kiên nhẫn chờ đến khi xem phim và nghe bài hát trong ngữ cảnh của phim.

Vậy thì hãy đợi. Siêu phẩm Spectre dự kiến sẽ ra mắt đầu tiên ở Anh vào ngày 26-10, tiếp đó ở Mỹ vào ngày 6-11 và sau đó sẽ công chiếu toàn cầu.