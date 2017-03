Nhạc sĩ An Thuyên và tấm lòng những người ở lại

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ tấm ảnh chụp với nhạc sĩ Đình Thậm, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, kiêm trưởng đoàn Ca múa nhạc Đà Nẵng đến văn phòng thăm mình (ngày 24-6). "Thật quý hoá tình cảm anh em, vừa là đồng nghiệp vừa là người bạn đồng hành trong quá trình xây dựng lực lượng nghệ thuật cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua". Ông còn khen đồng nghiệp là cây bút chủ lực của Đà Nẵng, có nhiều tác phẩm được công chúng mến mộ. Đây cũng làhình ảnh cuối cùng được nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ trên trang cá nhân.

Sinh hoạt đời thường, hạnh phúc bên người vợtuyệt vời - đạo diễn, nghệ sĩ Ngô Huyền Lâm

Cùng vợ chăm sóc các cháu cho hai con là nhạc sĩ An Hiếu(hiện đang công tác tại ĐH Nghệ thuật quân đội) và ca sĩ, BTV Bông Mai (hiện đang làm việc tại Đài THVN)

Hai cha con ôm nhau trong một đêm nhạc.Trên trang cá nhân, con gái nhạc sĩ An Thuyên,ca sĩ Bông Mai viết:"Conchưa kịp hỏi ba: 'Ba chờ con ở đâu?'. Ba phải hẹn với con rồi mới đi chứ!Đêm nay ngập tràn ảnh ba, nó khiến cho trái tim con càng như muốn ngừng đập. Đêm nay đêm đầu tiên con xa ba mãi mãi.Con tự hào khi được nói: con là con gái của nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên.Côđã gửi lời nhắn qua bạn bè và báo chí rằng thay vì vòng hoa, mọi người khi đến viếng hãy mang đến lễ tang một lồng chim phóng sinh để gia đình phóng sinh.

Những sáng tác của ông phần nhiều mang âm hưởng dân gian đi vào lòng người. Ông tâm sự: "Tôi đã được lớn lên trong dòng sữa âm nhạc dân gian. Nhưng điều đấy không có nghĩa là chất liệu đó sẽ vào trong sáng tác của mình. Ðiều cốt lõi là người nhạc sĩ phải biết nâng niu, gọt giũa, kết hợp cái thuần tuý thắm đượm của âm nhạc dân gian, cái tri thức âm nhạc dân gian với tri thức âm nhạc bác học hiện đại. Có như vậy mới tạo ra được những tác phẩm tân thời hiện đại mà đậm đà chất liệu dân ca".





Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạokhi nghe tin nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời đã bàng hoàng. Ông kể mới hôm kia nhạc sĩ An Thuyên còn gọi điện thoại cho ông và cả hai trò chuyện rất vui vẻ.Mấy hôm nay, liên hoan ca múa nhạc của Công đoàn viên chức Việt Nam diễn ra, trong đó có một số bài hát của An Thuyên được biểu diễn còn Nguyễn Trọng Tạo nằm trong hội đồng giám khảo. Trưa 2-7, liên hoan kết thúc, ông Tạo báo cho nhạc sĩ An Thuyên biết có hai tiết mục biểu diễn tác phẩm của ông đoạt được giải vàng. "An Thuyên vui lắm, còn hẹn nhau gặp mặt. Vậy mà tin vui chiều qua hôm nay đã chuyển sang tin buồn", nhà thơ ngậm ngùi.

Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời ngày 3-7. Ảnh:Nguyễn Á.

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo chia sẻ thêm, ngoài âm nhạc, An Thuyên còn đam mê nhiếp ảnh. Hơn chục năm nay, An Thuyên sắm máy ảnh và chụp nhiều ảnh độc đáo. "Anh ấy thích chụp và thường cho tôi xem nhiều bức thú vị lắm", ông Tạo nhớ lại.





Nhạc sĩ Phú Quang vànhạc sĩ An Thuyên bằng tuổi nhau. Kếtbạn với nhau hơn 30 năm trước.Phú Quang là người giúp thu âm những bài hát đầu tiên của An Thuyên ở Đài tiếng nói Việt Nam. "Nhiều lần ngồi trò chuyện, chúng tôi lắng nghe tâm sự, thấu hiểu ước mơ của nhau", ông tâm sự. Nhạc sĩ Phú Quangchia sẻ bản thân còn nợ nhạc sĩ An Thuyên một đêm nhạc chung.





Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương - người trưởng thành từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội xúc động bày tỏ: "Con đường nghệ thuật của tôi bắt đầu từ thầy An Thuyên, nếu không có thầy sẽ chẳng có ai phát hiện ra cô gái nhỏ Quảng Ninh này. Thầy thương tôi như con gái và luôn gọi tôi là bông hoa Quỳnh Hương. Tôi vẫn nói hồi còn là sinh viên rằng tôi sẽ cố gắng phấn đấu sau này sẽ nuôi thầy nhưng có bao giờ tôi làm được điều đó".

Ca sĩ Thanh Lam đang đi biểu diễn ở châu Âu,khi nghe tin dữ, chị chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ như in chú và cha tôi ngồi bên nhau đắm say trong những nốt nhạc. Dù cha tôi đã mất hay thầy đã đi xa thì bản tình ca cuộc đời vẫn còn mãi trong tim. Xin tiễn biệt".

Ca sĩ Trọng Tấn tâm sự: "Nhạc sĩ An Thuyên là người có sức sáng tạo lớn. Tôi có nhiều dịp làm việc với chú và khi có bài hát mới, chú luôn nghĩ tới giọng hát của tôi. Chú chính là người lựa chọn, nâng đỡ tôi từ những ngày đầu. Từ khi tôi đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình toàn quốc lần thứ 2 năm 1999 - cuộc thi nhạc sĩ An Thuyên làm giám khảo - tới nay, chú luôn dõi theo bước đường hoạt động nghệ thuật của tôi".

Ca sĩ Hồ Ngọc Hàđang ở Mỹ cũng gửi lời chia buồn với gia đình nhạc sĩ An Thuyên. Cô cũng từng theo học ở ngôi trường nơi tác giảCa dao em và tôilàm hiệu trưởng. "Trong một tuần chúng ta phải chứng kiến quá nhiều những mất mát của nền âm nhạc Việt Nam! Con vừa hay tin bác mất. Mong bác yên nghỉ và con xin gửi lời chia buồn đến gia đình. Người thầy Hiệu trưởng và nhạc sĩ con luôn ngưỡng mộ".

Trước đó, ngày 14-5 nhạc sĩ An Thuyên (bên phải) vui mừng gặp lại nhà thơ Vương Trọng, nhà thơ Mai Hồng Niên, nhà thơ Hồ Thân Tình. Ông gọi họ là 'mấy ông đồ xứ Nghệ".

Đầu tháng 4, ông vẫn khoẻ mạnh khi trả lời phỏng vấn VTV về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.