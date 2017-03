Nhạc sĩ của "James Bond" qua đời

Nhà soạn nhạc người Anh John Barry là một trong những nhạc sĩ có nhiều giải thưởng gắn với điện ảnh nhất thế giới. Ảnh: Life.

Barry được sinh ra tại New York, Mỹ vào năm 1933 nhưng lại sống và mang quốc tịch Anh. Ông được đào tạo như một nghệ sĩ piano cổ điển nhưng hướng sự chú ý của mình vào jazz và học chơi kèn trumpet. Trong cuối những năm 1950, ông trở thành thủ lĩnh nhóm John Barry Seven.

Ông nổi danh nhất với việc làm nhạc cho loạt phim bom tấn "James Bond". Ảnh:Life.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Barry đã giành giải Oscar cho âm nhạc trong các phim Dances With Wolves, Out of Africa, The Lion in Winter, hai giải cho loạt phim James Bond, giải thưởng nhạc phim hay nhất trong năm do dài FM Classic bình chọn cho nhạc phim Chúa tể những chiếc nhẫn 3. Ông cũng giành được bốn giải Grammy và nhận được học bổng BAFTA từ ngành công nghiệp điện ảnh của Anh trong năm 2005. Những giai điệu của ông đều gợi cảm giác về sự mất mát, day dứt người nghe. Lúc sinh thời, Bary cho biết, ông luôn bị ám ảnh bởi cuộc không kích ném bom của Đức Quốc xã vào các thành phố miền Bắc nước Anh năm 1942.

Barry có cuộc sống khá bình lặng với người vợ đã chung sống 33 năm, bốn người con và năm đứa cháu. Những người này chủ trương tổ chức một tang lễ theo dịch vụ tư nhân khá đơn giản cho ông. Không cho biết nguyên nhân cái chết nhưng theo đài BBC, ông qua đời vì một cơn đau tim.



Đông đảo nhạc sĩ tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của John Barry. "Tôi nghĩ rằng James Bond sẽ không có được thành công lớn như thế nếu không có sự giúp sức của John Barry " - nhà soạn nhạc David Arnold Bond nói với BBC Radio.

Theo N.T. (VNE)