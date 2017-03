Nhạc sĩ Hồng Xương Long hết chịu nổi nhạc sĩ Minh Vi

Việc nhạc sĩ Hồng Xương Long bức xúc vì những bài hát do anh sáng tác hoặc đồng sáng tác với Minh Vy thường thiếu tên anh đã có từ mấy năm trước. VietNamNet đã từng nói về sự việc này nhưng có vẻ như anh vẫn chưa thỏa mãn khi các tác phẩm của anh như Chim trắng mồ côi, Đau xót lý con cua và Trăng vỡ vẫn bị thiếu tên anh khi bước ra nước ngoài.

Chuyện cũng không có gì phức tạp lắm, nhạc sĩ Hồng Xương Long giải thích: “Từ năm 2003 đến 2005, tôi có cộng tác với Kim Lợi Studio để sáng tác. Trong thời gian đó anh Hữu Minh (tức Minh Vy - chồng ca sĩ Cẩm Ly) có nhờ tôi viết giúp một số bài hát. Vì là chỗ thân quen nên tôi đã nhận lời. Tôi là nhạc sỹ nhưng anh Minh chỉ nhờ tôi viết lời nên trong lòng hơi buồn nhưng cũng muốn giúp cho anh Minh nên tôi đã chấp nhận cùng đứng chung tên với anh Minh. Dù trước đến giờ trong sáng tác tôi chỉ đứng tên một mình.

Từ melody (phần giai điệu) của anh Minh tôi đã viết xong lời những ca khúc Chim trắng mồ côi, Trăng vỡ và Đau xót lý con cua, nhưng khi phát hành anh Minh Vy đã không để tên tôi nữa mà chỉ để mình anh sáng tác. Trong đó có những chương trình và những giải thưởng cũng chỉ mình Minh Vy nhận như Giải Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, và rất nhiều chương trình như Duyên Dáng Việt Nam, Liveshow Đan Trường. Tôi rất buồn khi đi hát ca sĩ Cẩm Ly cũng chỉ giới thiệu tên chồng mình là Minh Vy. Vì vậy mà tinh thần của tôi đã suy sụp rất nhiều”.

Gần đây, thông qua bạn bè và lang thang trên mạng, nhạc sĩ Hồng Xương Long phát hiện ra 3 bài hát trên tiếp tục bị các Hãng sản xuất băng đĩa hải ngoại sử dụng không xin phép và có nơi cũng chẳng để tên anh. Quá bức xúc, anh đã làm đơn gửi đến Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam để cầu cứu. Trong lá thư gửi Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, anh cho biết: “Tôi mới được biết những bài như Chim trắng mồ côi do Hà Phương hát và quay VCD, Đau xót lý con cua Quang Lê hát CD do Thúy Nga phát hành, ca khúc Trăng vỡ do ca sỹ Lưu Mỹ Linh hát và Quay VCD của Tình Productions phát hành... toàn những trung tâm, công ty sản xuất băng đĩa tại Mỹ.

Những chương trình trên điều không có xin phép tôi và đã không để đúng tên tác giả là: Minh Vy và Hồng Xương Long, hoặc Nhạc Minh Vy - Lời Hồng Xương Long. Nay tôi viết đơn này nhờ Đại sứ quán Mỹ giúp đỡ, yêu cầu những nơi vi phạm thu hồi toàn bộ đĩa đã phát hành vì tôi không đồng ý cho sử dụng. Ngoài ra, họ phải có lời xin lỗi tôi.”

Minh Vy

Chúng tôi đã có cuộc gặp và trao đổi với nhạc sĩ Hồng Xương Long để làm rõ về vấn đề này:

Tại sao anh không khởi kiện các Hãng phát hành băng đĩa hải ngoại như Thuý Nga, Tình production đã sử dụng bài của anh không xin phép mà lại nhờ Đại sứ quán Mỹ tại VN đứng ra can thiệp?

- Thật lòng những người sáng tác như tôi chẳng muốn thưa kiện làm gì. Rất mệt mỏi và phiền lắm. Nhưng không nói ra thì những bài mình bỏ công sức viết nên lại thành của người khác. Nếu là người háo danh hám lợi thì tôi đã kiện các trung tâm băng nhạc vi phạm trong nước từ lâu. Còn lý do tôi nhờ ĐSQ Mỹ, thì thứ nhất do kinh tế gia đình tôi không có. Thứ hai ngoài Kim Lợi và HT production, những nơi còn lại không hề biết bài đó do tôi và Minh Vy đồng tác giả. Lỗi này là do Minh Vy không rõ ràng. Chuyện sai tên cũng dễ chấp nhận nếu như chỉ một hai chương trình. Nhưng đã rất nhiều chương trình (mà tôi không nhớ hết) thì không phải nhầm lẫn nữa mà cố tình. Chỉ nói chuyện Cẩm Ly đi hát mà giới thiệu chồng mình sáng tác cũng đủ biết người ta không thành thật rồi. Nếu nhớ không lầm, hình như tôi đã nhận một phần tiền tác quyền của mình từ Kim Lợi và cả tiền từ việc Thuý Nga phát hành.

Việc anh gây sức ép lần này nhằm mục đích gì khi anh đã nhận tiền rồi?

- Chuyện nhận tác quyền là đương nhiên vì đó là quyền lợi của tôi. Tôi chỉ nhận tiền tác quyền Kim Lợi sử dụng. Còn ở nước ngoài Minh Vy nhận hay giao dịch với ai tôi không biết. Như Hà Phương hát (Chim trắng mồ côi) tôi hoàn toàn không biết và không hề đồng ý cho Hà Phương sử dụng bài đó. Ai cũng biết Hà Phương là chị Cẩm Ly. Bài Trăng vỡ Lưu Mỹ Linh hát VCD, Tình Productions có anh Dao là bạn Minh Vy. Vậy ai đưa bài?

Chuyện tôi lên tiếng không chỉ là chuyện tác quyền mà còn là chuyện chỉ để tên Minh Vy, không để tên tôi trong các ca khúc đó. Nói rõ nhiều chương trình ở đây Minh Vy gửi trước tiền và tôi ký sử dụng đồng tác giả. Nhưng sau đó để tên mình Minh Vy và đẩy tôi vào thế đã ký rồi. Tôi lầm lũi mãi nên những bài hát của tôi thành của Minh Vy hết. Chuyện này trong nghệ thuật thật là xấu hổ!

Những giải thưởng Minh Vy nhận tôi không hề biết gì, chỉ khi trao xong và phát hành ra tôi mới biết. Giải thưởng thì tôi không quan tâm nhưng không để tên tôi thì tôi không thể chấp nhận. Ngay những đài phát thanh như Bình Dương, TP.HCM cũng cứ quảng cáo là nhạc sĩ Minh Vy. Như bài Đau xót lý con cua, Quang Lê hát bên Kim Lợi, khi tôi lên tiếng bên đó mới trả tôi 500.000 đồng. Khi tôi chưa viết những ca khúc đó với Minh Vy, có ai biết ông ấy là ai?

Gần đây NSƯT Kim Cương đòi kiện Thuý Nga và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Anh có xem đây là cơ hội để những người sáng tác như anh “thừa thắng xông lên”?

- Với số lượng ca khúc của tôi trên 100 bài đã được nhiều ca sĩ sử dụng trong và ngoài nước, tôi cần gì phải làm chuyện như vậy. Những ca khúc là lẽ sống của tôi. Như tôi viết được bài Trăng vỡ vì tôi là người miền Trung và mê thơ Hàn Mạc Tử. Vậy mà Minh Vy lại nhận giải thưởng một mình. Ngay như Đau xót lý con cua, ông ấy có hiểu hết lời trong đó không. Tôi viết câu “Đôi tay trắng che từng vết thương lòng” mà lòng đau như cắt vì lúc đó tôi nghĩ mình đang bán máu cho người. Tôi là nhạc sĩ mà phải đi viết giúp ông ấy để lấy 500.000 một bài, thật xót xa. Nếu hiểu được, ông ấy đã không lấy nó làm của riêng.

Nếu Đại sứ quán Hoa Kỳ không thể can thiệp hộ anh vấn đề này, anh sẽ dừng lại?

- Trước mắt tôi sẽ nhờ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN can thiệp. Cái chính ở đây là vì Minh Vy đã vi phạm trước, sau đó những nơi khác vi phạm theo. Tôi không trách những ca sĩ cũng như những nơi không biết. Quan trọng nhất ở đây là Minh Vy đã cho người khác sử dụng mà không có sự đồng ý của tôi, sau đó không để tên tôi. Nay tôi nhờ Đại Sứ Quán Hoa Kỳ giúp đỡ buộc những trung tâm phát hành ở nước ngoài phải xin lỗi tôi trên các phương tiện thông tin đại chúng và chỉnh sửa lại những nhạc phẩm đó cho đúng “Nhạc Minh Vy; - Lời Hồng Xương Long”. Nếu họ không giúp được thì tôi sẽ nhờ một cơ quan đủ uy tín đứng ra lo vụ này. Và tôi sẽ theo đuổi việc này đến khi nào đòi lại được những đứa con tinh thần của tôi mới thôi.