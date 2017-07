Nhạc sĩ Vũ Thành An trở về Hà Nội chuẩn bị live show

Nhạc sĩ Vũ Thành An đã đáp chuyến bay từ Philippines đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau khi tham gia chuyến từ thiện tại Philippines. Ra đón nhạc sĩ có ca sĩ Minh Thu, MC Ngọc Châm, đại diện hai đơn vị tổ chức đêm nhạc của ông tại Hà Nội (Công ty Vàng Son) và tại ba tỉnh miền Trung (Công ty Đồng Dao).



Gia đình, các đơn vị tổ chức đã đón nhạc sĩ Vũ Thành An tại sân bay Nội Bài

Nhạc sĩ cũng có những chia sẻ đầu tiên vừa về Việt Nam: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại gia đình và thân hữu như ý nguyện của tôi”. Vì thời gian không cho phép nên vị nhạc sĩ tài hoa này cũng không có thể có những chia sẻ nhiều hơn. Ông rất vui và xúc động vì được như ý nguyện, ông nghĩ là sẽ không có được mà còn phải hẹn sang kiếp sau. Lần này ông thực hiện được việc chào khán giả và hoài niệm lại những bản tình xưa ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc.



Nhạc sĩ Vũ Thành An lần đầu đến với khán giả cả nước

Về Hà Nội trước bởi nhạc sĩ dự định sẽ về thăm gia đình, gặp gỡ bạn bè, cùng ôn lại những kỷ niệm, tình cảm và bày tỏ nỗi thương nhớ trong suốt những năm qua trước khi gặp gỡ khán giả tại các đêm nhạc sau hơn 40 năm không đứng trên sân khấu trong nước. Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ, cảm giác hiện tại của ông chính là hạnh phúc xen lẫn một chút hồi hộp và âu lo sau nhiều năm gặp lại. Tuy vậy, ông tin rằng mình đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhất để một lần nữa đứng trước những tình cảm chân thành yêu mến của khán giả trong nước.





Sau khi thăm gia đình tại Hà Nội, buổi diễn đầu tiên của nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ là đêm nhạc Vũ Thành An vào ngày 4-8 tại Hoàng Gia Resort (Quy Nhơn). Sau đó sẽ là đêm nhạc của ông tại Trung tâm tiệc cưới Phương Đông (Quảng Ngãi) vào tối 5-8. Điểm dừng cuối cùng tại miền Trung chính là đêm nhạc Tình ca không tên vào ngày 6-8 tại Trung tâm tiệc cưới For You (TP. Đà Nẵng).

Sau các tỉnh miền Trung ông sẽ trở lại Sài Gòn cho đêm nhạc Vũ Thành An vào tối 18-8, tại Le Royal Saigon (trong khuôn viên khách sạn Majestic, 1 Đồng Khởi, quận 1). Đây sẽ diễn ra đêm giao lưu cùng nhạc sĩ Vũ Thành An với phần biểu diễn của chính nhạc sĩ và khách mời là ca sĩ Quang Dũng cùng nhóm 5 Dòng Kẻ.

Cũng tại Sài Gòn, ông sẽ buổi ra mắt sách Chuyện tình không tên (Phương Nam Book và NXB Văn hóa-Văn nghệ TP.HCM phát hành). Buổi giao lưu ra mắt sách dự kiến vào 19 giờ ngày 12-8, tại Cà phê sách Phương Nam ở đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1).

Sau khi giao lưu cùng khán giả Sài Gòn, nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ quay trở lại Hà Nội với đêm nhạc Tình ca Vũ Thành An - Đời đá vàng như một sự tri ân dành cho khán giả với sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lan, Tuấn Ngọc, Bằng Kiều và Kỳ Phương Uyên. Đêm nhạc này sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội) vào lúc 20 giờ ngày 19 và 20-8.