Nhạc sỹ Võ Thiện Thanh sáng tác tình khúc Valentine thế kỷ

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh được biết đến như một nhạc sĩ/nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, có cá tính độc đáo, cùng với sự đa dạng trong phong cách âm nhạc, đã tạo nên tên tuổi và thành công cho nhiều ca sĩ khi hợp tác cùng với anh. Cặp đôi Thu Minh - Võ Thiện Thanh từng tạo nên sức nóng với album Thiên Đàng ở thể loại nhạc dance electronic, tiếp theo là hàng loạt các tên tuổi như Hà Anh Tuấn với dòng nhạc acoustic, Đoan Trang với alternative…Có thể nói, cho đến nay Võ Thiện Thanh đã khẳng định một vị trí rất vững vàng trong làng nhạc Việt.

Tự nhận mình lỳ lợm, bụi bặm, ngầu. Đằng sau cái vẻ ngoài ngang tàng đó là một chiều sâu nội tâm ít ai “chạm” tới được

Từng được vinh danh trên những nhạc đàn với các giải thưởng âm nhạc uy tín như “Bài hát Việt” hay 2 năm liền đoạt giải Cống Hiến, cái tên Võ Thiện Thanh là sự bảo chứng cho chất lượng âm nhạc của các ca khúc được tung ra thị trường. Chính vì điều đó, Tình khúc Valentine Thế Kỷ hứa hẹn sẽ trở thành một trong những ca khúc “hit” nhất mùa Valentine.

Theo “bật mí” ban đầu của nhạc sĩ, đây sẽ là một nhạc phẩm tuyệt vời dành cho những bạn trẻ đang yêu, đã yêu và sẽ yêu. Không phải bao giờ bạn cũng có một cơ hội thứ hai để nói và thể hiện tình yêu với những người đặc biệt trong cuộc đời mình, chính vì vậy nếu đã Yêu thì phải Nói. Tình khúc Valentine Thế Kỷ không chỉ là một bản tình ca lãng mạn ca ngợi tình yêu đôi lứa, đó còn là một tuyên ngôn mới về triết lý tình yêu của giới trẻ.

Nếu như những ca khúc quốc tế tầm vóc như We Are The World (1985) hay What’s Going On (2001) “gây sốt” trên các bảng xếp hạng danh giá trên thế giới với sự tham gia của hàng chục nghệ sĩ tên tuổi thì tình khúc Valentine thế kỷ của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cũng sẽ tạo nên dấu ấn riêng khi qui tụ cùng lúc 24 ca sỹ hàng đầu Việt Nam hiện nay như: Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Uyên Linh, Thu Minh, Văn Mai Hương,….Với những phong cách và cá tính âm nhạc khác nhau, những ngôi sao này sẽ cùng nhau làm nên một ca khúc tiếng Việt hoành tráng nhất về Valentine.

Và đây cũng là lần đầu tiên mà các fans hâm mộ có cơ hội cùng xuất hiện trong một tuyệt phẩm âm nhạc với độ phủ sóng khắp nơi nơi. Giấc mơ sẽ trở thành hiện thực với 24 fans dành chiến thắng trong cuộc thi Love Out Loud trên trang web ww.vmvc.com.vn/loveoutloud khi lần đầu tiên hát cùng thần tượng bản tình ca Valentine Thế Kỷ. Chưa kể đến “những nụ hôn” giữa fans và thần tượng chắc chắn xuất hiện trong MV dành riêng cho ca khúc sẽ khiến cộng đồng fans được phen “phát sốt” thêm nhiều lần nữa.

Những dự án “hay ho” trong chuỗi sự kiện đón chào mùa Valentine Thế Kỷ hoành tráng nhất từ trước vẫn đang tiếp tục tỏa nhiệt, và đích đến cuối cùng sẽ bùng nổ vào đêm trước Valentine ngày 13/2/2012. Thỏa sức sáng tạo, tự tin Yêu là Nói, vùng vẫy trong không gian âm nhạc yêu thích để được hát cùng thần tượng trong sự kiện lớn nhất của năm, các bạn đã sẵn sàng chưa nào?

